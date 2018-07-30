Neue Single und Tour Dates von Kellermensch

„All that I Can Say“ war in seiner rohen Eleganz bereits eines der Highlights auf dem Album „Goliath“, das Ende 2017 erschien. Die neu aufgenommene und nun veröffentlichte Acoustic Version reduziert den Song mithilfe von Cello & Kontrabass auf seine eindringlich-ehrliche und persönliche Essenz und zeigt die ganze Größe dieser unkonventionellen Band. Und als wär das nicht schon genug, gibt das dazu produzierte Live-Video einen noch besseren Einblick in die intimere Seite von Kellermensch.

Wem das alles nicht reicht, dem sei die kommende Deutschlandtour ans Herz gelegt. Nach dem Wacken Open Air am 3. August kommen die Dänen im Oktober noch einmal für 4 Termine nach Deutschland. Wir freuen uns schon riesig!

Kellermensch Tour Dates:

09.10.18 Berlin, Musik & Frieden

10.10.18 Nürnberg, Club Stereo

11.10.18 Hamburg, Headcrash

12.10.18 Hameln, Autumn Moon Festival