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NESSI
17.03.2015

NESSI

Unsere Newcomerin des Jahres sang und tanzte am Montag alle schwindelig bei Circus HalliGalli

Unsere Newcomerin des Jahres sang und tanzte am Montag alle schwindelig bei Circus HalliGalli. Wie gut sie akkustisch klingt beweist sie z.b bei Bayern 3 und Radio Fritz. Das Debutalbum Rolling with The Punches ist seit dem 23.01. erhältlich (Amazon oder ITunes).

Schaut euch hier das Video zu "Rolling With The Punches" an http://youtu.be/8xw09REGUas

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