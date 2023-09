Motor sucht: Praktikant:in mit anschließender Ausbildung zur Kauffrau/-man für audiovisuelle Medien.

Musik ist deine große Leidenschaft: Du bist immer auf der Suche nach neuen Songs und Künstler:innen. Auch deren Vermarktung und ihre Rechte interessieren dich. Du arbeitest strukturiert, selbständig und gewissenhaft, bist kommunikativ, motiviert und denkst Dinge gerne neu. Dann suchen wir dich für eine 2,5 bis 3-jährige Ausbildung in unserem Verlag ab dem 01.09.23, nach dem vorherigen erfolgreichen Absolvieren eines mindestens 3 monatigen Praktikums bei uns.



Als junger, aufstrebender Verlag kümmern wir uns um die individuelle Betreuung unserer Künstler:innen. Somit können wir sie als Urheber:innen entwickeln, ihre Werke in Filmen & Werbung platzieren sowie dank der Nähe zum Label & Management für zusätzliche Promotion & Vertrieb sorgen. Die kreative Arbeit fußt auf einem festen administrativen Fundament dank dem wir für die zuverlässige Verwaltung & lückenlose Vergütung ihrer Werke sorgen. Gemeinsam arbeiten wir u.a. für Künstler:innen von Alice Phoebe Lou bis BHZ.



Tätigkeitsfeld



• Unterstützung in der tägliche Arbeit unseres Verlags

• Meldung unserer Werke bei Verwertungsgesellschaften und Sub-Verlagen.

• Prüfung und Reklamation von Abrechnungen

• Entdecken & Betreuung von bestehenden und neuen Künstler:innen

• Organisieren von Writing Sessions

• Pitchen unseres Kataloges für Werbung, Serien & Filme



Wir bieten



• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und kreativen Freiraum

• Mitarbeit bei der strategische Entwicklung eines aufstrebendes Verlag

• Die Kombination aus kaufmännischer & kreativer Arbeit

• Einblicke in weitere Bereiche der Musikbranche wie Label / Management



Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per Email an info@motor.de.