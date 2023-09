Motor auf dem Reeperbahnfestival

ALICE PHOEBE LOU

Geboren und aufgewachsen in Südafrika, nahm Alice Phoebe Lou als Kind Klavierstunden und brachte sich nebenbei noch selber das Gitarrespielen bei. Immer mit eigenem Kopf voran, zog es sie nach dem Schulabschluss nach Berlin, wo sie mit Gitarre und Amp in Parks oder U-Bahn-Stationen spielte. Bis zur ersten EP in Eigenregie „Momentum“ vergingen ein paar Wochen, bis zum ersten Auftritt bei TEDx Berlin ein paar Monate – dann hagelte es Angebote diverser namhafter Labels. Doch Lou blieb sich treu, kultivierte künstlerische Unabhängigkeit und vertraute darauf, dass sie es mit ihrem engelsgleichen Blues auch ohne jede Kommerzialisierung aus eigener Kraft schaffen kann. Sie sollte Recht behalten. Es folgten Festival-Slots beim SXSW und Primavera, ausverkaufte Konzerte, eine Oscar-Nominierung für Best Original Song, die mutige Ablehnung im Vorprogramm von James Blunt zu spielen und bis heute große Augen, egal wo sie auftritt: Mehr Indie, mehr Emanzipation, mehr Rückgrat geht nicht.

SA, 25.09.2021 / 18:00 UHR

ELBPHILHARMONIE, Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg

Presented by: NDR

GINA ÉTÉ

Von den Wirren unserer Zeit weiß sie mit ihrer Musik zu erzählen, vom Persönlichen bis zum Politischen, das oft genug eng miteinander verzahnt ist. Trotzdem verliert sich Gina Eté nie in hoffnungsloser Nostalgie, schaut stattdessen nach vorne und gibt auf ihrem Debütalbum „Erased By Thought“ zu bedenken, dass wir alle jeden Tag unser Umfeld, die Gesellschaft mitprägen – oder wenigstens die Chance dazu haben. Mit fragiler Stimme sowie zarter Tonalität in der teils akustischen, teils elektronischen Instrumentierung bewegt sie sich dabei im Zwischenraum von Chamber Pop, Songwriter-Folk und modernen Chansons, die viel Raum fürs Fühlen und Nachdenken lassen. Dass die Schweizerin in ihrer Heimat als große Hoffnung gefeiert wird, kann angesichts des breitgefächerten Stil-Repertoires kaum verwundern, mit dem sie Songs wie „Lach du nur“ oder das minimalistische „Mach's gut“ gleichermaßen darzubieten weiß. Eine Künstlerin im Aufbruch, die doch schon so weit gekommen ist.

FR, 24.09.2021 / 18:30 UHR

SPIELBUDE XL, Spielbudenplatz, 20359 Hamburg

Presented by: Swiss Music Export