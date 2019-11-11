Sportrecords & Sumpfjungs vertrauen in Verlagsfragen auf Motor Songs

Die Underground-Shootingstars Jonny5, Caramelo, Sweetboyblondey und Fergy53 bringen aktuell mit ihrer Sportbass-Tour das Clubpublikum in Berlin, Frankfurt, München, Köln, Essen und Hamburg zum Schwitzen. Nächster Termin für den Ausnahme-Turnup ist der 22.11. im Uebel & Gefährlich in Hamburg.

Der Wiener Rapper Jonny5 dürfte Szene-Kennern als Tag1-Wegbegleiter und langjähriger Livepartner von Yung Hurn hinreichend bekannt sein und auch der Bonner "Topspieler" Fergy53 ist nach gleichnamiger Solo-EP nun als Feature-Gast auf dem am Freitag erschienenen Yung Hurn-Langspieler „Y“ zu hören. Komplettiert wird das Sportrecords-Team von Sweetboyblondey aus Graz, der mit seinem Ende August erschienenen Soloalbum "Sweet Radio Playlist" auf sich aufmerksam machte.

Zusammen mit dem Künstlerkollektiv life-from-earth affiliated Sumpfjungen und Wassermann Caramelo bilden die genannten Artists und Writer eine der spannendsten Strömungen im aktuellen HipHop-Geschehen.

"Mit ihrem visionären und wegweisenden Sound beeinflussen und prägen sie das Rap-Genre seit geraumer Zeit maßgeblich mit und setzen stetig neue Trends und Standards in der Szene. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf die Künstler mit unserem Knowhow zu unterstützen!" - Nils Lichtenthäler (A&R & Copyright Manager Motor Songs)

In Verlagsfragen vertrauen die "Sportrecords" und "Sumpfjungs" -Members zukünftig auf Motor Songs.