Pauls Jets kommen zu Motor – und in den Park
Sie haben mit „Alle Songs bisher“ das am meisten erwartete österreichische Debüt-Album des Jahres veröffentlicht. Die Vorab-Singles „Üben üben üben“, „Diese Villa ist verlassen“ und „22703“, allesamt Hymnen eines gar nicht so fernen Utopias haben einen Hype ausgelöst, wie ihn zuletzt wohl anno 2014 Wanda hatten, und befanden sich im oberen Feld der Jahresbestenlisten und Charts von Musikexpress, fm4, TAZ, laut.de und so weiter und so fort.
Nun veröffentlichen sie mit „Ich komm in den Park“ ihre neue Single und vertrauen dabei auf Motor Songs als Subverlag für Deutschland. Der Berliner Verlag unterstützt im Rahmen der langfristigen Partnerschaft auch die Promotion der Band.
In den kommenden Wochen sind Pauls Jets auf ausgewählten Festivals zu erleben, bevor sie ab Oktober auf große, von Koralle Blau gebuchte Tour gehen.
02.08. Oederan/ InsectLounge Open Air
04.08. Dangast - Watt En Schlick – Fest
16.08. Pfarrkirchen - Club Bogaloo
17.08. Dornstadt – Obstwiesenfestival
23.08. Schwabmünchen - Singoldsand Festival
24.08. St. Leonhard - Kuahgartn Open Air
31.08. Stade - Müssen Alle Mit Festival
08.10. Mainz - Kulturclub Schon Schön
09.10. Düsseldorf – Kassette
10.10. Freiburg - Swamp Freiburg
11.10. Nürnberg - Nürnberg Pop Festival
05.11. Dresden – Ostpol
06.11. Rostock - Helgas Stadtpalast
07.11. Leipzig - TANZCAFÉ ILSES ERIKA
08.11. Berlin - Kantine am Berghain
09.11. Passau - Jugendzentrum Zeughaus Passau
(weitere Termin folgen)