Pauls Jets kommen zu Motor – und in den Park

Sie haben mit „Alle Songs bisher“ das am meisten erwartete österreichische Debüt-Album des Jahres veröffentlicht. Die Vorab-Singles „Üben üben üben“, „Diese Villa ist verlassen“ und „22703“, allesamt Hymnen eines gar nicht so fernen Utopias haben einen Hype ausgelöst, wie ihn zuletzt wohl anno 2014 Wanda hatten, und befanden sich im oberen Feld der Jahresbestenlisten und Charts von Musikexpress, fm4, TAZ, laut.de und so weiter und so fort.

Nun veröffentlichen sie mit „Ich komm in den Park“ ihre neue Single und vertrauen dabei auf Motor Songs als Subverlag für Deutschland. Der Berliner Verlag unterstützt im Rahmen der langfristigen Partnerschaft auch die Promotion der Band.

In den kommenden Wochen sind Pauls Jets auf ausgewählten Festivals zu erleben, bevor sie ab Oktober auf große, von Koralle Blau gebuchte Tour gehen.

02.08. Oederan/ InsectLounge Open Air

04.08. Dangast - Watt En Schlick – Fest

16.08. Pfarrkirchen - Club Bogaloo

17.08. Dornstadt – Obstwiesenfestival

23.08. Schwabmünchen - Singoldsand Festival

24.08. St. Leonhard - Kuahgartn Open Air

31.08. Stade - Müssen Alle Mit Festival

08.10. Mainz - Kulturclub Schon Schön

09.10. Düsseldorf – Kassette

10.10. Freiburg - Swamp Freiburg

11.10. Nürnberg - Nürnberg Pop Festival

05.11. Dresden – Ostpol

06.11. Rostock - Helgas Stadtpalast

07.11. Leipzig - TANZCAFÉ ILSES ERIKA

08.11. Berlin - Kantine am Berghain

09.11. Passau - Jugendzentrum Zeughaus Passau

(weitere Termin folgen)