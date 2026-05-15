NEØV kündigen Tour zum neuen Album an

Die finnische Indie-Pop-Band NEØV, die zuletzt mit ihrem Album „Soft Atlas“ (2024) und der zugehörigen Tour für Aufsehen gesorgt hat, kündigt eine frische Deutschland-Tour für Anfang 2027 an. Diese trägt den Namen „Goodbye Nordhamn“ – zugleich der Titel des kommenden neuen Albums, das noch in diesem Jahr erscheint – und macht in insgesamt 14 deutschen Städten Halt.

27.02.2027 Leipzig, Noel’s Ballroom

01.03.2027 Dresden, Ostpol

02.03.2027 Hannover, Cafe Glocksee

03.03.2027 Hamburg, Molotow

04.03.2027 Göttingen, Nörgelbuff

05.03.2027 Nürnberg, Stereo

06.03.2027 Krefeld, Kulturrampe

07.03.2027 Langenberg, KGB

09.03.2027 Köln, Garagen

10.03.2027 Konstanz, Kulturladen

11.03.2027 München, Glockenbachwerkstatt

12.03.2027 Neu-Ulm, Gold

13.03.2027 Braunschweig, B58



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