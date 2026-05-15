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NEØV kündigen Tour zum neuen Album an
Die finnische Indie-Pop-Band NEØV, die zuletzt mit ihrem Album „Soft Atlas“ (2024) und der zugehörigen Tour für Aufsehen gesorgt hat, kündigt eine frische Deutschland-Tour für Anfang 2027 an. Diese trägt den Namen „Goodbye Nordhamn“ – zugleich der Titel des kommenden neuen Albums, das noch in diesem Jahr erscheint – und macht in insgesamt 14 deutschen Städten Halt.
27.02.2027 Leipzig, Noel’s Ballroom
01.03.2027 Dresden, Ostpol
02.03.2027 Hannover, Cafe Glocksee
03.03.2027 Hamburg, Molotow
04.03.2027 Göttingen, Nörgelbuff
05.03.2027 Nürnberg, Stereo
06.03.2027 Krefeld, Kulturrampe
07.03.2027 Langenberg, KGB
09.03.2027 Köln, Garagen
10.03.2027 Konstanz, Kulturladen
11.03.2027 München, Glockenbachwerkstatt
12.03.2027 Neu-Ulm, Gold
13.03.2027 Braunschweig, B58
Tickets sind ab sofort hier erhältlich,