Power Plush - Love Language Speed Dating

Das Power Plush ‚Love Language‘ Album Speed Dating soll den Fans der Band das zweite Album vor Release näher bringen, eine gemütliche und sichere Atomosphäre zum Austausch und Kennenlernen schaffen, für queere Menschen und Allys. Die 12 Songs inkl. der Interludes werden an 12 Tischen mit je einem Device präsentiert, an welches zwei Kopfhörerpaare angeschlossen sind, sodass immer 2 Personen einen neuen Power Plush Song gemeinsam hören. Ice Breaker in Form eines Himmel und Hölle Spiels sollen zum Quasseln anregen. Nach dem Speed Dating können sich alle Besucher*innen austauschen und gemeinsam im jeweiligen Cafe verweilen. Es soll außerdem eine Brief-Station geben, an der Briefe an Loved Ones auf dem neuen PP Briefpapier geschrieben werden können. An einer StickerStation können Besuchende außerdem Sticker gestalten, von denen am Ende einer ausgewählt wird, um auf der Love Language Tour am Merchstand auszuliegen.

10.09.2025 - BERLIN - Kleine Freiheit, 17:00 Uhr

11.09.2025 - LEIPZIG - Café Pfusch, 15:00 Uhr