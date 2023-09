Jetzt kommt FARGO – ein Kanal, in dem ich in Form von Songs, Gedanken und Interviews den Fokus wieder auf die Dinge legen möchte, die in meinen Augen wirklich wichtig sind. In meiner Kolumne „Einfach FARGO“ beschreibe ich meine Suche nach dem einfachen Glück in der Reduktion auf motor.de.

Einfach FARGO – das steht für leben im Moment ohne nach mir die Sintflut, denn ich bade lieber im See, als meinen Müll reinzuschießen. Ich lebe einen minimalistischen Lifestyle mit maximalem Genuß. Gemeinsam mit Gleichgesinnten begebe ich mich auf eine Reise durch meinem Kosmos und spreche über das, was mich bewegt und über das, was mich bremst.

Ab jetzt erwarten euch wöchentlich “einfache” Interviews, Rapclips, kurze und lange Texte, Tutorials und vieles mehr – aber stets ohne Überfluss. Löscht euren mentalen Spamfilter. Folgt mir auf meiner Reise zur Einfachheit!

Die erste Ausgabe der Kolumne gibt's jetzt auf motor.de!