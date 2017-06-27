27.06.2017
Lex Lugner feiert Chart-Entry auf dem Album von Nimo
Unser Verlagsautor Lex Lugner freut sich über den Einstieg in die Deutschen Charts mit dem von ihm produzierten Song „Wie Falco“ von Nimo feat. Ufo 361 und Yung Hurn.
„Wie Falco“ erschien am 16. Juni und stieg auf #64 der Deutschen Single Charts ein. Nimos Album KiKi, auf dem der Song vertreten ist, schaffte sogar auf Anhieb den Einstieg auf #4 der Deutschen Albumcharts.
Der Wiener Komponist und Produzent Lex Lugner ist Teil des Kollektivs Hanuschplatzflow, zusammen mit Rappern wie Yung Hurn und Crack Ignaz. Außerdem arbeitet er mit HipHop Acts wie Nimo, RIN oder Haiyti zusammen.
Wir gratulieren Lex Lugner zu seinem Charterfolg mit „Wie Falco“!! "Wie Falco" auf Spotify öffnen