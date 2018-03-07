Motor auf dem SXSW
mit Alice Phoebe Lou und Moonlight Breakfast
Vom 9. bis 18. März findet wieder das jährliche SXSW-Festival in Austin, Texas statt. Mit von der Partie sind zwei Motor-Künstler!
Alice Phoebe Lou, die am 23. Februar ihre neueste Single „She“ veröffentlicht hat, ist für drei Showcases bestätigt:
12.03. | German House Showcase | Barracuda Backyard | 00:20am
14.03. | KGSR Showcase | W Hotel Austin | 7am (!)
16.03. | Majestic Casual Showcase | Bungalow | 9pm
Die rumänische Band Moonlight Breakfast, deren Sound ein rougher Stilmix aus Soul, Electro, Beat, Retro und Swing ist, spielt ebenfalls drei Shows:
11.03. | Hotel Van Zandt | 7pm
15.03. | Embassy Suites Downtown | 7pm
17.03 | Friends | 11pm
Das South By Southwest (SXSW) ist das wichtigste Showcase-Festival der Welt. Es vereint Konferenzen mit Shows und Fachausstellungen und zieht jedes Jahr tausende Besucher aus der Musikbranche und begeisterte Musikkenner nach Texas.