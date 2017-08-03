Der 4. August ist ein ganz besonderer Tag für die Stuttgarter Band PARALLEL, denn heute erscheint mit „Trash & Diamanten“ ihre Debütsingle.

Schaut euch hier das Musikvideo zu "Trash & Diamanten" an!

Das Universal Music-Label Electrola hat PARALLEL unter Vertrag genommen und Chimperator Live kümmert sich um das Booking. Gemeinsam mit Motor Songs als Verlag und SK Management wird nun intensiv am Debüt der Newcomer gearbeitet. Dabei unterstützt auch Songwriter Tobias Röger, u. A. bekannt für seine Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg und Christina Stürmer.

Die Stuttgarter Koray Cinar und Francesco Caruso stecken hinter dem Deutschpop-Duo PARALLEL. Francescos einzigartige Stimme erreicht sämtliche Facetten, während Koray die gesamte Band des Duos in seiner Person vereint: Mit Hilfe der Loopstation kreiert er Parallels einzigartigen Sound aus eingängigem deutschen Pop und funky 70er Jahre-Einfluss.

Für September ist die erste Tour PARALLELs durch Berlin, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart geplant.

Weitere Infos gibt es auch bei der Musikwoche.