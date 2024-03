Herzlich Willkommen Orbit <3

wir freuen uns sehr, einen der talentiertesten elektronischen Acts bei Motor zu begrüßen: orbit

Let one thing be clear: Orbit is an artist who’ll conquer many hearts with his soft electronic music. - ENFNTS TERRIBLES

orbit ist das elektronische Indie-Projekt des 28-jährigen Produzenten und Songwriters Marcel Heym. Mit einer Klanglandschaft aus rauen akustischen Klängen und atmosphärischen Synthie-Leads hat Marcel einen Weg gefunden, auf seiner Debüt EP "Perspectives" im Jahr 2020 seine immersive Traumwelt auszudrücken und sie mit Bildern vom Leben auf dem Lande zu kombinieren, die große Resonanz fand (50 Mio Streams, 44k creations). Mit einem Kollektiv von kreativen Freunden begann er, mehr Musikveröffentlichungen zu realisieren, selbst hergestelltes Merchandise und eine DIY-Tour zu organisieren und das Orbit-Universum aufzubauen.

Jetzt, vier Jahre später und kurz nach seiner ersten, ausverkauften Europa-Tournee, spielt orbit eine Vielzahl von internationalen Festivals (Eurosonic (NL), SXSW (US), Open Air St. Gallen (CH), Off- Festival (PL), Iceland Airwaves (IS), Poolbar (AT), Maifeld Derby (DE) and viele mehr.