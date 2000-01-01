„Wenn ich die Augen schließe und mich drauf einlasse, dann bin ich wieder dort. An einem dieser endlosen Sommertage, an denen die Luft flimmert und meine Freunde mir vom Flussufer zurufen.“ Mit dieser Erinnerung beginnt „Countless Feelings But So Few Words“ (VÖ 14.11.) – das Debütalbum von orbit.

Nach einem halben Jahrzehnt voller Geschichten, Erlebnissen und Begegnungen kündigt Marcel Heym aka orbit das langersehnte erste Album für Herbst 2025 an. Darin findet die nostalgische Coming-of-Age-Erzählung, die orbit 2020 mit “Perspectives” begann, einen emotionalen Abschluss.

“Countless Feelings But So Few Words” ist ein Rückblick auf einen symbolisch endenden „langen Sommer“, eine persönliche Reflexion über das Erwachsenwerden und der Abschied von einem bestimmten Lebensgefühl, das bisher die Kunst des jungen Musikers prägte.

orbit blickt zurück auf eine Ära, die ihn und seine Freund*innen immer weitere Kreise hat ziehen lassen: Aus dem ländlichen Norddeutschland, über Europa bis auf das legendäre Burning Man Festival in der Wüste Nevadas.

Fünf Jahre sind vergangen, seit der mittlerweile 30-jährige Producer Marcel das Projekt orbit ins Leben rief. Mit Anfang zwanzig zieht er nach Berlin, beginnt dort als Musikproduzent zu arbeiten. Doch der Lärm des Großstadtlebens bringt ihm nicht das, was er gesucht hat. Er flieht zurück in seine Heimatstadt, zurück an die Weser, in die Natur, in seinen Freundeskreis. Hier findet er seinen Frieden und seine künstlerische Freiheit. So entsteht ein Projekt, das organisch wachsen darf, ohne zu hetzen.

Und genau so klingt das auch: Mit einer Soundlandschaft aus intimen Akustiksounds, verträumt-verzerrten Vocals und atmosphärischen Synthies hat orbit seinen Weg gefunden, innere Traumwelten auszudrücken und mit Eindrücken aus der Kleinstadt zu verbinden.

Seitdem Songs wie „Perspectives“ und „Friday Night“ weltweite Aufmerksamkeit erregt haben, ist der Kosmos von orbit behutsam aber deutlich gewachsen. Durch Fan-Communitys, Begegnungen auf kleinen und großen nationalen und internationalen Festivals. Und auch durch die Freundschaft zu Parra for Cuva, den orbit 2024 auf seiner USA Support-Tour begleiten durfte.

Seit Beginn dieser Reise ist der Kollektiv-Gedanke ein fester Bestandteil von Marcels Projekts – vom Organisieren kleiner Shows bis hin zum selbstgestalteten Merch. Dieser Ansatz entwickelte sich mit der Zeit weiter und führte 2024 zu einem neuen Höhepunkt: DIY-Shows in Mexiko, koordiniert gemeinsam mit Freund*innen aus der orbit-Community – teils über FaceTime und mit Menschen, die man vorher nur aus Instagram-Chats kannte. orbit verbindet „Achtsamkeit“ und „Abenteuer“ und bleibt auch bei internationalem Erfolg ein Herzensprojekt mit DIY im Kern: Mit selbstgebauten Bühnenbildern, handgefertigtem Merch und selbstproduzierten Musikvideos.

Im Winter 2025/26 gehen orbit und seine Freund*innen mit dem Album auf „Small Town Friends on Europe Tour“. Mit einer zum Trio vergrößerten Band und einem wie immer magischen Bühnenbild - inspiriert von der Land-Idylle seiner Heimat - ermöglicht orbit das Eintauchen in seine Traumwelten. Nach den Headline-Shows über u.a. London, Paris, Oslo, Berlin, Köln, Paris, Prag und natürlich seiner Heimat Bremen, sollen weitere Shows in den USA und Mexiko folgen.