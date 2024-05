Orbit: current collection of demos on my drive

„Regional Trains_Demo“ ist der verträumt-treibende Fokustrack eines ganzen Bundles von musikalischen Einblicken in die Schaffenswelt und Community rund um orbit. Auf dem ersten Teil des Tapes „current collection of demos on my drive“ featured er seinen guten Freund und Bremer Künstler aiden gore sowie Indie Pop Artist Ferdinand Schwartz. Ein Tape wie eine Spielwiese, als Symbol für mehr Leichtigkeit beim Teilen von Kreativität.