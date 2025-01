Orbit: Acacia (feat Parra for Cuva & Post Meridiem)

Ein elektrifizierendes Dreamteam - „Acacia“ ist der neue Track von orbit, Post Meridiem und Parra for Cuva. Der Beat trägt den Electronic Indie-Song mit einem konstanten, kopfnickenden Flow, während unerwartete Momente und wechselnde Elemente wie softe Synthesizer, Saxophon-Klänge und smooth verzerrte Vocals eine dynamische Erzählung, eine Geschichte verschiedener Persönlichkeiten, entstehen lassen. Der Song steht für den Anfang ihrer Freundschaft – ein Soundtrack für die guten Neuanfänge im neuen Jahr.

„There is something about your energies / Placing taste of bliss on me (…) New the time”