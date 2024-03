Orbit: Rewind

Mit “Rewind” macht orbit einen Ausflug in prägende Sounds seiner Jugend. Die erste Skizze des Liquid Drum & Bass Tracks spielte er auf seiner Europatour im Dezember 2024 und in YouTube Kommentaren, auf Instagram und in den Mails fragten Fans, ob es ihn irgendwo zu hören gibt. Nach einer ersten Demo auf Social Media bekommt die Fan Gemeinde nun die fertige Single und darf mit den vielschichtigen Harmonien und atmosphärischen Klängen nochmal in Tour-Erinnerungen schwelgen.