Orbit: current collection of demos on my drive

Treibend und technoid überrascht orbit mit „so far away“ (21.06.) auf dem neuen Bundle seines beständig aktualisierten Mixtapes „current collection of demos on my drive“. orbit-typische Synthies und verzehrte Vocals bauen auf einem ungewohnt energetischen 4-to-the-floor Beat mitreißende Wellenberge auf und lassen in gefühlter Endlosschleife das Serotonin an warmen Sommertagen und -nächten überlaufen.

orbit eröffnet mit seinem Tape eine Spielwiese: Wie ein Ordner auf der Festplatte des Künstlers, der ständig aktualisiert wird, bietet "current collection of demos on my drive“ einen ehrlichen und rohen musikalischen Einblick in die Schaffenswelt und Community rund um orbit, darf ständig aktualisiert und erweitert werden und involviert Beiträge von befreundeten Artists wie aiden gore und WEZN.

Entstanden sind diese Beiträge nicht in gezielten Sessions sondern im Flow - Aufnahmen vom Keybord Geklimper auf dem Balkon („so far away“ mit Bandkollegin Morlin und Tourmanager und Mitbewohner Tobias), Samples des auf dem Weg zum Bahnhof gezeigten Songs („something with my brain“ mit Zeitfang Fotograf Jonas Scharf) und Melodien und Vocals vom gemeinsamen Jammen („water“ ft. WEZN).

Das Mixtape will bewusst aus dem konzeptionellen Rahmen der typischen EP oder LP herausfallen und den Begriff von „fertiger“ Kunst hinterfragen. Anstatt eine bestimmte Anzahl von Tracks auf Perfektion poliert zu einem rundum aufeinander abgestimmten und abgeschlossenen Format zu veröffentlichen soll es für mehr Leichtigkeit beim Teilen von Kreativität stehen.