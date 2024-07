Moonlight Breakfast kündigen Deutschland-Tour an

Anlässlich des Releases ihres neuen Albums „Go Big Or Go Home“ kommt das rumänische Duo Moonlight Breakfast im Herbst auf Tour in Deutschland. Die Termine:



22.10. Köln, Helios 37

23.10. Mainz, Kulturclub Schon Schön

24.10. Stuttgart, Club Cann

25.10. München, Lost Weekend

27.10. Hamburg, Mojo Jazz Café

04.11. Berlin, Privatclub



Weitere Live-Termine im Sommer:

13.07. Brasov, Street Food

18.07. Bucharest, Promenada Mall

09.08. Targu Mures, Street Music Festival

17.08. Breb, Fest In Vale