Alice Phoebe Lou mit neuer Single "She"

Alice Phoebe Lou veröffentlicht am 23. Februar „She“, den ersten neuen Song seit ihrem Debütalbum „Orbit“. Mit dem Live-Video zum Song landete sie mit fast 3 Millionen Aufrufen bereits einen viralen Hit.

Alice Phoebe Lou – She (Official Video)

Seine Premiere feierte der Song bei NPR (National Public Radio) in den USA, begleitet von den euphorischen Worten „An artist who has captured my undivided attention in 2018.... a singer who feels destined for the stars."

„She“ ist der Soundtrack zum Film „Geniale Göttin: Die Geschichte von Hedy Lamarr“, der am 22. März 2018 in den deutschen Kinos anläuft. Dafür war „She“ shortlisted für den ACADEMY AWARD (Oscar) in der Kategorie “Best Original Song”.