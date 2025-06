SPARKLING - Neue Single mit Digitalism und auf Tour

Sparkling sind zurück! Mit dem brandneuen Indie-Hit „Keep Running“– einer mitreißenden Kollabo mit den Elektro-Ikonen Digitalism – setzt das Kölner Trio seinen beeindruckenden Aufstieg in der Indie-Dance-Szene fort. Nach ausgiebigen Touren mit Metronomy und Noel Gallagher sowie Auftritten bei Festivals wie SXSW, The Great Escape und Eurosonic konzentrieren sie sich jetzt voll auf frische Releases und neue Shows (Tourdates s.u.).

„Wir haben Jens und Isi von Digitalism durch ihren Remix unseres Songs „We Don’t Want It“ kennengelernt. Danach sind wir in Kontakt geblieben, haben Ideen ausgetauscht und rumgesponnen – und plötzlich war „Keep Running“ da. Der Song dreht sich um dieses unruhige Gefühl, wenn dein Kopf einfach nicht zur Ruhe kommt, egal wie sehr du’s versuchst. Wir haben ihn in einer Zeit geschrieben, in der wir nicht stillsitzen konnten – weder körperlich noch emotional. Es geht darum, sich für Bewegung statt Angst zu entscheiden – auch wenn man noch nicht genau weiß, wohin es eigentlich geht.“

Artist Statement Digitalism:

„Als Sparkling 2019 auf der Bildfläche erschienen sind, hat uns ihr Sound und Songwriting sofort umgehauen – also mussten wir einfach einen Remix von „We Don’t Want It“ machen. Seitdem sind wir in Kontakt geblieben, haben Riffs, Ideen und Recordings hin und her geschickt. Kürzlich haben wir ein paar dieser Skizzen fertiggestellt – „Keep Running“ ist eine davon. Der Track ist total mühelos entstanden – so ein richtiges „two bands, one mind“-Ding. Am Ende haben wir noch unsere typischen Synths und den nötigen Drive draufgepackt, damit der Song diesen Digitalism-Punch bekommt. Wir freuen uns riesig, das jetzt endlich mit allen zu teilen – bei uns läuft der Song schon in Dauerschleife. Großen Respekt an Sparkling!

22.11.25 London (UK), The Waiting Room

25.11.25 Paris (FR), Supersonic Records

27.11.25 Oberhausen (DE), Druckluft

28.11.25 Köln (DE), Helios 37

30.11.25 Hamburg (DE), Hebebühne

01.12.25 Berlin (DE), Privatclub

03.12.25 Frankfurt (DE), Ponyhof