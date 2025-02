NEØV: Tourstart & „Live at Kupla“ Konzertfilm veröffentlicht

Die finnische Indie-Pop-/Indie-Rock-Band NEØV startet morgen den zweiten Teil ihrer Tour in GSA (Tourdates s.u.). Mit im Gepäck hat sie ihr aktuelles Album „Soft Atlas“. Der erste Tour-Teil Ende 2024 stieß bereits auf große Resonanz – ausverkaufte Shows inklusive.



Darüber hinaus hat die Band frisch ihren Konzertfilm „Live at Kupla“ veröffentlicht. Der Konzertfilm, bei dem der preisgekrönte Filmemacher Perttu Inkilä Regie führte, basiert auf Live-Videos und Aufnahmen von den Sessions, die im Mai 2024 im Kupla in Espoo (Finnland) aufgezeichnet wurden. Er beinhaltet die drei Album-Tracks „Softer“, „Feel“ und „Friedrichshain“.



Tourdates:



12.02.25 – Luzern (CH), Schüür

13.02.25 – Nyon (CH), La Parenthese

14.02.25 – Konstanz, Kulturladen

15.02.25 – St. Gallen (CH), Nordklang Festival

17.02.25 – Bottrop, Kurz Vorm Kino

18.02.25 – Dresden, Ostpol

19.02.25 – Frankfurt, Ponyhof

20.02.25 – Leipzig, Werk 2

21.02.25 – Braunschweig, B58

22.02.25 – Bremerhaven, Shiva

21.03.25 – Helsinki (FI), G Livelab