FOREVER ME - DIE GESCHICHTE HINTER DEM SONG

Musik und Mode – das gehört zusammen. Von den Schlaghosen der Hippies bis zu den Lederjacken und Sicherheitsnadeln der Punks, von den Neonfarben der Techno-Szene bis zu Baggy Jeans und Timberlands im Hip Hop: Modische und musikalische Trends sind seit jeher untrennbar miteinander verbunden.

Das weiß auch DHL Fashion, mit denen wir gemeinsam die Newcomerin Lara Samira und ihren Song Forever Me auf die Reise schicken dürfen! Erfahrt hier alles zur Geschichte hinter dem Song.