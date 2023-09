Fargo auf „Wunderbare Jahre“-Tour 2017

Fargo - das ist ein Rapper, der einfach gut ist. Er lässt jede Maske, jedes Extra zweifach, dreifach weg und liefert, was Laune macht.

Der ehemalige Frontmann der Berliner Indie-Rap-Pioniere The Love Bülow und #Raporter aus The Voice of Germany gibt dem Hörer Reime mit, zum Mitsingen, zum Merken. All das spannt sich über ein dickes Netz aus Beats und Bläsern. Fargo erfindet den Pop-Rap nicht neu, aber „kann es im Leben nicht einfach mal einfach sein“? Er macht, worüber er singt. Und das macht verdammt Spaß.

Die 13 Songs seines kommenden Debüt-Albums ergeben eine Coming-of-Age-Collage – eine mit allen Haarlängen und Farben, mit Rap, Rock, Soul und Dub. Jedes Lied ist eine Antwort auf die Frage: Was hat das Leben bis hierhin bewegt?

Diese Bewegung verwandelt Fargo nun in Live-Energie für seine „Wunderbare Jahre“-Tour 2017:

27.04.17 München - hansa39

28.04.17 Frankfurt - Nachtleben

29.04.17 Stuttgart - Schräglage

04.05.17 Köln - YUCA

05.05.17 Hannover - LUX

06.05.17 Hamburg - Kleiner Donner

07.05.17 Berlin - Auster Club

Tickets sind ab sofort unter http://www.stagelink.com/fargo erhältlich.