Rekordverdächtig: Größtes Fanvoting unserer Zeit!

Max Raabe & Palast Orchester kombinieren Klassiker mit modernen Pop-Eigenkompositionen und transferieren seit Jahrzehnten das Repertoire der 20er Jahre in die Jetztzeit. Doch nun starten sie eine Aktion, die es so noch nie gegeben hat.

Der Launch der neuen Max Raabe Webseite ermöglicht für die neue Show 2017 „Das hat mir noch gefehlt“ etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal in der Geschichte des Orchesters erhält das Publikum im Rahmen eines groß angelegten Fan Votings die Möglichkeit, die Gestaltung des Programms mitzubestimmen.

Über 600 Titel des Max Raabe & Palast Orchester Repertoires stellen sich dort zur Wahl: www.palast-orchester.de/de/voting

Noch bis zum 10. Oktober können 10 Lieblingslieder ausgewählt werden. Welche Stücke am meisten Stimmen erhalten und in das neue Konzertprogramm „Das hat mir noch gefehlt“ einfließen, geben Max Raabe & Palast Orchester auf ihrer Facebook Seite und per Newsletter bekannt.

Wir sind sehr gespannt auf die Top 20 - und freuen uns über rege Teilnahme!