Mit einer kleinen Notiz hat alles begonnen: „Dancing People Are Never Wrong“, ein Geistesblitz von The bianca Story-Mitgründer Fabian Chiquet. Dieser Satz ging seitdem auf eine weite Reise. Er wurde zu einer Kunstinstallation, dann veredelt als Song von The bianca Story.

Jan Blomqvist spielte zusammen mit The bianca Story-Sängerin Anna einen Remix live auf dem Fusion Festival. Die Aufzeichnung davon wurde umgehend ein großer YouTube-Hit, den Heidi Klum sogar als passende Laufsteg-Musik für ihre Germany’s Next Topmodels empfand.

Und nun findet diese Reise einen neuen Höhepunkt: Heute wird „Dancing People Are Never Wrong“ als neue Single von Jan Blomqvist veröffentlicht! Das Team von Motor Entertainment freut sich und tanzt gleich noch eine Runde dazu, denn damit macht man ja bekanntlich niemals etwas falsch…