06.12.2023
Sofia Portanet auf Tour mit Betterov und mit neuem Album
Die Berliner Künstlerin Sofia Portanet ist jetzt zusammen mit Betterov zu erleben. Als Support seiner OLYMPIA TOUR begleitet sie ihn durch die Städte Deutschlands. Die Tour bietet die Gelegenheit, die innovativen Klänge ihres neuen Albums "Chasing Dreams", welches im März nächsten Jahres erscheint, jetzt schon hautnah zu erleben.
Zur Veröffentlichung des Albums geht es für sie dann 2024 auf ihre eigene Tour. Tickets dafür sind ab sofort erhältlich.
https://www.ticketmaster.de/artist/sofia-portanet-tickets/1020827