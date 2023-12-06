Sofia Portanet auf Tour mit Betterov und mit neuem Album

Die Berliner Künstlerin Sofia Portanet ist jetzt zusammen mit Betterov zu erleben. Als Support seiner OLYMPIA TOUR begleitet sie ihn durch die Städte Deutschlands. Die Tour bietet die Gelegenheit, die innovativen Klänge ihres neuen Albums "Chasing Dreams", welches im März nächsten Jahres erscheint, jetzt schon hautnah zu erleben.