Reeperbahn Festival 2022 mit Sofia Portanet, Albi X und Nick Faye

SOFIA PORTANET

Mit einer Mischung aus Postpunk/Wave, expressivem Gesang und anspruchsvoller Lyrik machte sich Sofia Portanet bereits vor einiger Zeit bei Musikfans bekannt. Durch mitreißende Shows und anspruchsvolle Videos begeisterte sie bereits vielzählige Menschen und rutschte außerdem in das Licht von BBC, die Sofia als "Germany's next international pop star" betitelten. Nach Konzerten für "radioeins Sommergarten", MDR "Kassablanca", ARTE "Open Stage" und vielen weiteren, zieht es Sofia Portanet nun zum Reeperbahn Festival 2022, wo sich Fans auf eine energiegeladene Performance einstellen können.

SOFIA PORTANET

22.09.2022 - 21:00

THOMAS READ DISCO

NICK FAYE

Indie und Alternativ-Fans können sich besonders auf den kanadischen Songwriter Nick Faye freuen. Mit zeitlosen Songs, die die Hoffnungen, Träume und Frustrationen des Lebens der kanadischen Prärie beschreiben, reist er von Land zu Land und begeisterte bereits auf dem JunoFest, Zandari Festa, Folk Alliance International und vielen weiteren Festivals. Wer einen kleinen Vorgeschmack auf Nick Faye haben möchte, sollte sich dringend seine neue ''Gettin' Better EP'' als kleinen Vorgeschmack anhören.

NICK FAYE

23.09.2022 - 19:00 UHR

UWE

ALBI X

Wer auf mitreißende und energiegeladene Musik mit hohem Wiedererkennungswert steht, sollte diesen Act auf gar keinen Fall verpassen. ALBI X liefert eine beeindruckende Show mit multisprachigen Texten aus Deutsch, Französisch und Lingala, gepaart mit starken Beats und Elementen aus kultureller Musik. Mit ,,normalen Alltagsgeschichten aus der Hood'' beschäftigt sich der mit kongolesischen Wurzeln aufgewachsene Kölner in seinen Songs und kreiert ein vielseitiges Spiel aus Trap, HipHop und Afro.

ALBI X

23.09.2022 - 22:30 UHR

MOONDOO