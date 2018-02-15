PRESSE: DE FALCON X funny-frisch feiern TikTok Erfolg

DE FALCON produzierte 2020 in Zusammenarbeit mit einem Motor Songs Produzenten den Song für eine der erfolgreichsten TikTok Highlight Marken-Kampagnen des Jahres.

Der Song wurde exklusiv für die "funny-frisch - #funnyfrischmoment Hashtag-Challenge" produziert, die von der Community begeistert angenommen wurde.



Ziel der Kampagne war es, den Chips-Hersteller als Wegbegleiter des Alltags zu inszenieren. Die TikTok Nutzer zeigten sich bei alltäglichen Dingen mit den Markenchips.

Untermalt wurden die vielen Teilnahme-Videos der Challenge stets mit dem eigens kreierten Song.



Thomas Wlazik (TikTok Deutschland Chef) sagte dazu: "Die Einfachheit der Kampagne, die enorme Unterstützung der TikTok-Community und die über 100 Tausend neuen Follower*innen sorgten dafür, dass sich die Challenge zu einer der erfolgreichsten Markenkampagnen auf TikTok entwickelte - mit tollen Zahlen über alle Metriken hinweg. Die Challenge wurde bereits mehr als 945 Millionen Mal aufgerufen."



Wir bedanken uns bei DE FALCON, Intersnack und TikTok für die gute Zusammenarbeit!

Hier geht's zur Kampagne für die "funny-frisch - #funnyfrischmoment Hashtag-Challenge"!