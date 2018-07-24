Delorentos auf Europatour!

Um die Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums „True Surrender“ zu feiern, begeben sich Delorentosim Herbst auf eine ausführliche Europatour.

Dabei kommt die Indie-Rockband nach 2 Jahren auch endlich wieder für vier Termine nach Deutschland. Berlin, Hamburg, Witten und München dürfen sich glücklich schätzen, wenn die vier Iren Segel setzen und unsere Clubs unsicher machen.

Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, sollte man sich unbedingt das Video zur neuesten Delorentos Single „Islands“, welche am 8. Juni erschien, anschauen: Delorentos - Islands

Delorentos Tour Dates:

17.10.2018 Monarch | Berlin Tickets

18.10.2018 Prinzenbar | Hamburg Tickets

19.10.2018 Roxys | Witten Tickets

20.10.2018 Cord Club | München Tickets