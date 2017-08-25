Chart Entry auf #57 für Jonas Monar
"Alle guten Dinge"
Jonas Monar hat vergangenen Freitag, am 18. August, sein Debütalbum „Alle guten Dinge“ veröffentlicht. Mit diesem Album schaffte er nun den Chart Entry und landete gleich in der Einstiegswoche auf Platz 57 der deutschen Albumcharts!
Mit auf dem Album sind seine Hit-Singles „Playlist“, „Alle guten Dinge“ und „Nie zu Ende“.
Jonas Monar hat die Gabe Lieder zwischen Überschwung und Melancholie zu komponieren. Seine Texte haben Gewicht, die Sprache ist frei von diesen Kitsch-Passagen, die man sonst lieber überhört.
Im Herbst feiert Jonas Monar seine Albumveröffentlichung live auf seiner „Alle guten Dinge“-Tour:
15.09.17 Frankfurt, Zoom
16.09.17 Köln, Luxor
18.09.17 Hamburg, Stage Club
19.09.17 Berlin, Lido
21.09.17 München, Ampere
Tickets für die Tour gibt's hier!