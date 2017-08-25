Chart Entry auf #57 für Jonas Monar

Jonas Monar hat vergangenen Freitag, am 18. August, sein Debütalbum „Alle guten Dinge“ veröffentlicht. Mit diesem Album schaffte er nun den Chart Entry und landete gleich in der Einstiegswoche auf Platz 57 der deutschen Albumcharts!

Mit auf dem Album sind seine Hit-Singles „Playlist“, „Alle guten Dinge“ und „Nie zu Ende“.

Jonas Monar hat die Gabe Lieder zwischen Überschwung und Melancholie zu komponieren. Seine Texte haben Gewicht, die Sprache ist frei von diesen Kitsch-Passagen, die man sonst lieber überhört.

Im Herbst feiert Jonas Monar seine Albumveröffentlichung live auf seiner „Alle guten Dinge“-Tour:

15.09.17 Frankfurt, Zoom

16.09.17 Köln, Luxor

18.09.17 Hamburg, Stage Club

19.09.17 Berlin, Lido

21.09.17 München, Ampere

Tickets für die Tour gibt's hier!