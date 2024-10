"Heavyweight Champion" Donkey Kid - mit neuem Album und auf Tour

Die größte Kunst entsteht in Zeiten der Krise - und dient im besten Fall sogar als Wundheilmittel. Der beste Beweis für beide Thesen? »HEAVYWEIGHT CHAMPION«, die neue, erste Platte vom aus Berlin-Lankwitz stammenden Sänger, Producer und Multiinstrumentalisten Donkey Kid. Lange Zeit schien es, als würde sich der Indiepop-Hoffnungsträger am Projekt ‚Debütalbum‘ die Zähne ausbeißen; und dann - im Moment des persönlichen Tiefpunkts - ist eben dieses Debütalbum einfach aus ihm herausgeflossen. »HEAVYWEIGHT CHAMPION« verarbeitet die Gefangenschaft in einer toxische Beziehung, an der Donkey Kid zum Zeitpunkt der Album-Entstehung beinahe zerbrochen wäre. Gleichzeitig dokumentiert die Platte den Prozess des Ausbruchs aus dem Emotionsgefängnis - und der wäre ohne das Ventil ‚Musik‘ vermutlich gar nicht geglückt. Bedeutet: »HEAVYWEIGHT CHAMPION« ist große Krisenkunst und Wundheilmittel, ist Abgrund, ist Abrechnung, ist Rettungsakt zugleich

Auf »HEAVYWEIGHT CHAMPION« lotet Donkey Kid in dreizehn Akten stilsicher und raffiniert die Schnittstelle zwischen organischen und digitalen Soundwelten aus und entwirft dabei seine ganz eigene Idee von Synth-verziertem, orchestralem Indiepop. Jene Idee lässt abwechselnd an The Strokes, Bloc Party, LCD Soundsystem, MGMT, Crystal Castles, Mount Kimbie oder Tame Impala erinnern, schwankt Collagen-artig zwischen Nullerjahre-Indie-Vibes und zeitgenössisch-progressivem Alternative Pop. »HEAVYWEIGHT CHAMPION« führt atmosphärisch funkelnde Pophits mit roughen, Gitarren-getriebenen Kopfnickern, federleichten FIFA-Menümusik-Anwärter, elektronisch-bohrenden Disco-Bangern, sehnsuchtsvollen Country-Romanzen und melodisch-befreiten Folk-Balladen zusammen - oftmals sogar in ein und demselben Song.

»HEAVYWEIGHT CHAMPION« reibt auf und streichelt, fleht verzweifelt und schmunzelt charismatisch, fordert feierlich zum Tanz und verknotet im nächsten Moment die Hirnwindungen seiner Hörer*innen. Dabei klingt dieses Album - und das nicht allein wegen Donkey Kids durchgehend englischsprachiger Stimmperformances - zu jeder Zeit beachtlich international; dass es in Berlin und nicht in Brighton oder LA entstanden ist, behält es galant für sich. Donkey Kid hat sich im Laufe der letzten Jahre eine beachtliche Fanbase im Ausland aufgebaut, gut besuchte Solo-Shows in Paris und London gespielt und - nicht zuletzt durch Platzierungen auf etlichen relevanten US-Playlisten - Spotify-Streams im Millionenbereich eingespielt. Ganz nebenbei hat Donkey Kid seine erste Headliner-Tour mit einer restlos ausverkauften Heimspiel-Show im Berliner Lido gekrönt und innerhalb von zwei Jahren über sechzig Festivalauftritte hinter sich gebracht.

»HEAVYWEIGHT CHAMPION« wird am 18. Oktober 2024 das Licht der Welt erblicken und markiert den bisherigen Höhepunkt in der Karriere von Donkey Kid.

Tourdates:

06.11.2024 - UK, Manchester (Disorder)

07.11.2024 - UK, Bristol (The Lousiana)

09.11.2024 - UK, London (Lexington)

07.12.2024 - DE, Leipzig (UT Connewitz)

08.12.2024 - DE, Dresden (Chemiefabrik)

09.12.2024 - DE, Nürnberg (Zbau)

10.12.2024 - AT, Wien (Flucc)

11.12.2024 - DE, München (Strom)

13.12.2024 - DE, Köln (Artheater)

14.12.2024 - DE, Münster (Gleis22)

15.12.2024 - DE, Hamburg (Uebel & Gefährlich)

16.12.2024 - DE, Berlin (SO36)

14.02.2025 - DE, Erfurt (Engelsburg)

15.02.2025 - DE, Würzburg (Cairo)

17.02.2025 - DE, Regensburg (Alte Mälzerei)

18.02.2025 - DE, Augsburg (Soho Stage)

19.02.2025 - DE, Heidelberg (Commissary)

20.02.2025 - CH, Zürich (Dynamo)

21.02.2025 - CH, Bern (Isc)

22.02.2025 - DE, Esslingen (Komma)

24.02.2025 - DE, Wiesbaden (Schlachthof)

25.02.2025 - DE, Marburg (KFZ)

26.02.2025 - DE, Bochum (Schlegel Club)

27.02.2025 - DE, Bremen (Lagerhaus)

28.02.2025 - DE, Hannover (Mephisto)

01.03.2025 - DE, Rostock (Helgas Stadtpalast)