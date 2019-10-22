SPARKLING starten ihre „I Want To See Everything“-Europatour
Das Kölner Trio spielt in Deutschland, England, Frankreich, Belgien und Luxemburg
Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „I Want To See Everything“ (VÖ: 23.08.2019) und einem umtriebigen Festivalsommer feiert die Motor Songs Verlagsband SPARKLING am 23.10. im Hamburger Uebel & Gefährlich den Auftakt ihrer Europatour. Das Trio aus Köln steht in den nächsten Monaten nicht nur in zwölf deutschen Städten auf der Bühne – inklusive einer großen Releaseshow am 22.11. in ihrer Heimatstadt – sondern kommt für Konzerte auch nach England, Frankreich, Belgien und Luxemburg.
Denn SPARKLING schlagen unlängst international Wellen. Auf ihren ersten selbst gebuchten Gig in der Pop-Hauptstadt London im Jahr 2014 folgten unzählige weitere Shows in England, BBC-Moderator*innen wie Jack Saunders („Radio 1’s Indie Show“) oder Lauren Laverne (BBC Radio 6 Music „Cloudbusting“) feiern ihre Singles und das Album „I Want To See Everything“ euphorisch. Der französische Radiosender EURadio kürt sie ebenfalls zum „European Album of the week“.
Hierzulande lobt Musikkritiker Linus Volkmann im Begleittext zum Debüt: „Ihre hochkonzentrierte Mischung aus hypnotischen Beats und vielschichtigem Pop-Songwriting überragt das gefällige Mittelfeld okayer Jungsbands aus der Nachbarschaft deutlich. Elektrifizierter Post-Punk mit Gitarre zwischen atemlos und elegant, aber vor allem eben ziemlicher Leuchtturm-Style. (…) Sparkling sind kein Produkt einer regionalen Szene. Das hier ist die bestechende Blaupause einer tatsächlich europäischen Band. Für den Moment einer Platte, eines Konzerts mal erleben dürfen, was ein offenes Europa einfach für eine fantastische Idee ist.“
Wir freuen uns riesig auf die überragenden Liveshows von SPARKLING in den nächsten Monaten!
SPARKLING Tourdaten 2019
23.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich
24.10. Jena - Rosenkeller
25.10. Chemnitz - Atomino
30.10. Lyon (FR) - La Marquise
31.10. Rennes (FR) - Penny Lane
02.11. Paris (FR) - Supersonic
06.11. London (UK) - Windmill Brixton
07.11. Brighton (UK) - The Hope & Ruin
15.11. Berlin - Maze
16.11. Nürnberg - Club Stereo
17.11. Hannover - Café Glocksee
22.11. Köln - Gebäude 9
29.11. Bremen - Lagerhaus
30.11. Darmstadt - Bedroomdisco
01.12. Bielefeld - Nr.Z.P.
05.12. Göttingen - Dots
11.12. Luxembourg (LUX) - de Gudde Wellen
12.12. Brussels (BE) - Le Brass
Tickets sind hier erhätlich: http://www.sparklingofficial.com/