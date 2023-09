SPARKLING starten ihre „I Want To See Everything“-Europatour

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „I Want To See Everything“ (VÖ: 23.08.2019) und einem umtriebigen Festivalsommer feiert die Motor Songs Verlagsband SPARKLING am 23.10. im Hamburger Uebel & Gefährlich den Auftakt ihrer Europatour. Das Trio aus Köln steht in den nächsten Monaten nicht nur in zwölf deutschen Städten auf der Bühne – inklusive einer großen Releaseshow am 22.11. in ihrer Heimatstadt – sondern kommt für Konzerte auch nach England, Frankreich, Belgien und Luxemburg.

Denn SPARKLING schlagen unlängst international Wellen. Auf ihren ersten selbst gebuchten Gig in der Pop-Hauptstadt London im Jahr 2014 folgten unzählige weitere Shows in England, BBC-Moderator*innen wie Jack Saunders („Radio 1’s Indie Show“) oder Lauren Laverne (BBC Radio 6 Music „Cloudbusting“) feiern ihre Singles und das Album „I Want To See Everything“ euphorisch. Der französische Radiosender EURadio kürt sie ebenfalls zum „European Album of the week“.

Hierzulande lobt Musikkritiker Linus Volkmann im Begleittext zum Debüt: „Ihre hochkonzentrierte Mischung aus hypnotischen Beats und vielschichtigem Pop-Songwriting überragt das gefällige Mittelfeld okayer Jungsbands aus der Nachbarschaft deutlich. Elektrifizierter Post-Punk mit Gitarre zwischen atemlos und elegant, aber vor allem eben ziemlicher Leuchtturm-Style. (…) Sparkling sind kein Produkt einer regionalen Szene. Das hier ist die bestechende Blaupause einer tatsächlich europäischen Band. Für den Moment einer Platte, eines Konzerts mal erleben dürfen, was ein offenes Europa einfach für eine fantastische Idee ist.“

Wir freuen uns riesig auf die überragenden Liveshows von SPARKLING in den nächsten Monaten!

SPARKLING Tourdaten 2019

23.10. Hamburg - Uebel & Gefährlich

24.10. Jena - Rosenkeller

25.10. Chemnitz - Atomino

30.10. Lyon (FR) - La Marquise

31.10. Rennes (FR) - Penny Lane

02.11. Paris (FR) - Supersonic

06.11. London (UK) - Windmill Brixton

07.11. Brighton (UK) - The Hope & Ruin

15.11. Berlin - Maze

16.11. Nürnberg - Club Stereo

17.11. Hannover - Café Glocksee

22.11. Köln - Gebäude 9

29.11. Bremen - Lagerhaus

30.11. Darmstadt - Bedroomdisco

01.12. Bielefeld - Nr.Z.P.

05.12. Göttingen - Dots

11.12. Luxembourg (LUX) - de Gudde Wellen

12.12. Brussels (BE) - Le Brass

Tickets sind hier erhätlich: http://www.sparklingofficial.com/