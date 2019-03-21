21.03.2019
Sync von Bobby San für Rihanna’s Fenty Beauty Werbespot
Im neueste Spot von Fenty Beauty, der Kosmetikmarke von Rihanna, ist sie zwar selbst zu sehen – aber nicht zu hören, denn als Musik wurde der von unserem Autoren Bobby San geschrieben und produzierte Song ‚Vamonos‘ ausgewählt, aufgenommen von der New Yorker Rapperin Slim Poppins feat Tripp Jones.
Für Aufsehen sorgt Bobby San - Musikalisches Wunderkind und Autodidakt aus Paderborn (NRW) – aktuell als akustische Mastermind hinter dem brachialen Trap-Sound der 102 Boyz, sowie seinen Produktionen für Haiyti, GPC, Caramelo, Donvtello uvm