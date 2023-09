Alice Phoebe Lous Jahr begann als Support für Rodriguez ('Searching for Sugarman') auf Stadiontour durch ihre südafrikanische Heimat, brachte sie mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums 'Orbit’ auf ganze 6 Seiten im Rolling Stone („die zarteste Liedermacherin der U-25 Generation“) und weltweit auf Konzerte mit dahinschmelzendem Publikum.

Ihre Talent blieb auch den Crystal Fighters nicht verborgen, die sie als Support für die Tour zu ihrem gerade erschienenem Album 'Everything Is My Family‘ einluden. Alice Phoebe Lou begleitet die Band auf insgesamt vier Terminen in Deutschland:

28.10.2016 Köln, E-Werk

29.10.2016 Frankfurt, Gibson

31.10.2016 Hamburg, Docks

01.11.2016 Berlin, Tempodrom

Anlässlich der Tour präsentiert Alice Phoebe Lou ihr neues Live Video zu ‘She’, ein bisher unveröffentlichter Publikumsliebling ihrer Konzerte: https://youtu.be/NPH9j0qVM3A

Das Video ist eine Fusion aus zwei ausverkauften Berliner Konzerten. Geschickt und bildgewaltig verknüpft es ihre Auftritte in den wunderschönen Kulissen der Passionskirche und des Silent Greens, einem ehemaligen Krematorium.