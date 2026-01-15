Unsere Acts auf Tour im Frühjahr
Auch wenn das aktuelle Wetter ziemlich aufs Gemüt schlagen kann, freuen wir uns umso mehr auf die anstehende Club-Show-Season. In den nächsten Wochen gehen gleich mehrere unserer Label- und Verlags-Acts auf Tour. Nachfolgend findet ihr eine kleine Übersicht.
SALÒ
Als selbsternannter Anarcho-Pop-Punk-Dichter ist SALÒ dafür bekannt, mit seiner Mischung aus Electroclash und scharfer Sozialkritik die Clubbühnen aufzumischen. Nach seinem umjubelten Album „Problemzone Mensch“ (2024) folgt jetzt mit der „Hardcore Ist Tot“ Tour die nächste Eskalationsstufe. SALÒ kommt mit neuem Album (VÖ: April 2026) und einer exzessiven Liveshow – wütender, lauter und intimer denn je.
29.04. Leipzig, Conne Island
30.04. Berlin, SO36
02.05. Hamburg, Uebel & Gefaehrlich
03.05. Bremen, Tower
05.05. Bielefeld, Nummer zu Platz
06.05. Hannover, Musikzentrum
07.05. Köln, Gebäude 9
08.05. Frankfurt, Elfer Club
10.05. Stuttgart, ClubCANN
12.05. Freiburg, Waldsee
13.05. Nürnberg, Hirsch
15.05. München, Strom
20.05. Graz, PPC
21.05. Linz (AT), Posthof
22.05. Wien (AT), WUK
23.05. Wien (AT), WUK
27.05. Salzburg (AT), Rockhouse
28.05. Innsbruck (AT), Die Bäckerei
GRIM104
Der Berliner Rapper Grim104 geht im April & Mai auf „No Country For Old Grim“ Tour zu seinem gleichnamigen neuen Album (Release am 27.03.) – es wird seine größte Tour bis jetzt. In 10 Städten entladen sich Wut und Ekstase in einer energetischen, rohen Live-Show, in der immer wieder melancholische und irrwitzige Lichter aufblitzen.
17.04. Hamburg, Knust
18.04. Leipzig, Conne Island
23.04. Bremen, Lagerhaus
24.04. Hannover, Faust
25.04. Köln, CBE
26.04. Dortmund, Junkyard
30.04. Nürnberg, Stereo
01.05. München, Ampere
02.05. Frankfurt, Zoom
09.05. Berlin, SO36
2ERSITZ
Die Leipziger Indie-Pop-Band hat sich 2025 nach einer längeren Studio-Phase mit neuer Musik zurückgemeldet und den ersten Teil ihrer „No Pressure“ Tour absolviert, mit der sie ihre Fans begeisterten. Grund genug, nun im Frühjahr erneut in den Sprinter zu steigen.
Die Ehrlichkeit, mit der die vier Freunde auf die Bühne gehen, ist in der deutschen Poplandschaft zur Seltenheit geworden. Aktuell arbeitet 2ersitz auch an einem neuen Album, von dem es live sicherlich die ein oder andere Kostprobe geben wird.
03.02. Wien (AT), Rhiz
04.02. Frankfurt, Ponyhof
05.02. Freiburg, Jazzclub
06.02. Hannover, Mephisto
07.02. Lüneburg, Salon Hanson
DEEP IN MOON
Die Leipziger Indie-Pop-Band, die 2025 ihr Debütalbum „Heatwave“ veröffentlicht hat, kommt im April auf ihre gleichnamige, erste Headliner-Tour. Ihre tanzbare, mitreißende Liveshow lässt niemanden stillstehen – emotional aufgeladen und voller Energie.
20.02. Berlin, Art Stalker
21.02. Magdeburg, Festung Mark
25.02. Hamburg, Cascadas
26.02. Dresden, Club 11
27.02. Leipzig, Naumanns
SERPENTIN
Nach dem Release ihrer gefeierten EP „Die schönste Tragödie“ kommt die Indie-Pop-Künstlerin SERPENTIN im März auf gleichnamige Headliner-Tour. Auf dieser lädt SERPENTIN ihr Publikum ein, sich mit ihr in das Spannungsfeld zwischen Kontrollverlust und Erlösung zu begeben – dorthin, wo das Chaos plötzlich Sinn ergibt und wo Schönheit entsteht, weil nichts mehr versteckt werden muss.
13.03. Köln, Garagen
14.03. Stuttgart, Helene P
15.03. Zürich (CH), Werk21
17.03. München, Milla
18.03. Wien (AT), rhiz
20.03. Berlin, Kantine am Berghain
25.03. Leipzig, Neues Schauspiel
26.03. Hamburg, Uebel & Gefährlich
27.03. Bremen, Tower
28.03. Hannover, Faust
THE HIDDEN CAMERAS
Das Bandprojekt um den visionären Kreativkopf & die queere Indie-Pop-Ikone Joel Gibb kommt mit seinem neuen von Fans & Presse gefeierten Album „BRONTO“ auf Tour. Mit diesem definiert The Hidden Cameras die Grenzen des Pops neu und schafft ein eigenwilliges Meta-Dance-Pop-Kunstwerk, das er nach der erfolgreichen Tour 2025 erneut live auf die Bühne bringt.
03.02. Köln, Bumann & Sohn
06.02. Nürnberg, Club Stereo
09.02. Stuttgart, Wizemann Studio
10.02. München, Ampere
12.02. Zürich (CH), X-TRA Music Café
16.02. Leipzig, Moritzbastei
26.02. Salzburg (AT), Rockhouse
ORBIT
Mit einer Soundlandschaft aus intimen akustischen Klängen und atmosphärischen Synthies hat Marcel Heym alias orbit einen Weg gefunden, seine inneren Traumwelten auszudrücken und begeistert damit ein stetig wachsendes internationales Publikum. Im November 2025 erschien sein gefeiertes Debütalbum „Countless Feelings But So Few Words“, mit dem er kurz darauf auf – nahezu komplett ausverkaufte – „Small Town Friends in Europe“ EU-Tour ging. Nun steht der zweite Teil der Tour an, die orbit erneut quer durch Europa führen wird.
05.02. London (UK), ITA
06.02. Warschau (PL), Bardzo Bardzo
07.02. Prag (CZ), Bike Jesus
08.02. Budapest (HU), Dürer Kert
12.02. Oslo (NO), Blå
13.02. Stockholm (SE), Bar Brooklyn
25.02. Berlin, Huxleys
26.02. Hannover, Capitol
27.02. Leipzig, Täubchenthal
28.02. Frankfurt, Zoom
ALLI NEUMANN
Die Flensburgerin ist längst bekannt wie ein bunter Hund – denn schließlich ist sie Musikerin, Schauspielerin, Aktivistin, Grenzgängerin und Stilikone gleichermaßen. Ende 2025 erschien ihr gefeiertes neues Album „ROQUESTAR“, mit dem sie methaphorisch als funkelnder Stern auf hartem Asphalt landet. Und bald kommt Alli Neumann ganz in ROQUESTAR-Manier mit eben diesem Album auf Tour – es sind die Nachholtermine der ursprünglich für 2025 geplanten Shows, die Alli aus gesundheitlichen Gründen verschieben musste.
23.03. Flensburg, Dock 50
30.03. München, Hansa 39
31.03. Wien (AT), Flucc
01.04. Stuttgart, Im Wizemann
02.04. Frankfurt, Zoom
04.04. Köln, Gloria
05.04. Berlin, Huxleys
06.04. Hamburg, Docks
07.04. Leipzig, Täubchenthal
09.04. Hannover, Musikzentrum
BUSH.IDA
Die Rapperin aus Köln veröffentlichte 2025 ihr neues Album „BRENN ida BUSH“, das einschlug wie Technicolor. Schlagfertige Texte, gerappt, geflüstert, gesungen und geschrien, treffen auf mitreißende Melodien. Wut, Empowerment, Sinnlichkeit und die großen Gefühle: „BRENN ida BUSH“ ist alles was Popmusik braucht und noch mehr. Bald startet der zweite Teil der Tour zum Album, bei dem Bush.ida diese explosive Mischung erneut live auf die Bühne bringen wird.
22.01. Hannover, Indigo
23.01. Bremen, Lila Eule
24.01. Flensburg, Volksbad
29.01. Frankfurt, Ponyhof
30.01. Nürnberg, Club Stereo
31.01. Karlsruhe, KOHI
05.02. Essen, Weststadthalle
06.02. Kassel, Schlachthof
07.02. Jena, Café Wagner
12.02. Leipzig, Moritzbastei
13.02. Dresden, Club Paula
14.02. Wien (AT), B72
19.02. Stuttgart, Werkstatthaus
20.02. Basel (CH), Hirscheneck
PA69
PA69 XXL – sie werden so schnell groß! Der Berliner Rap-Formation spielt im November den zweiten Teil ihrer „XXL“-Tour zum gleichnamigen Debütalbum. Wie schon beim ersten Teil der Tour, der fast komplett ausverkauft war, gehen die Tickets weg wie kühles Bier.
23.01. Berlin, Columbiahalle (Zusatzshow)
24.01. Berlin, Columbiahalle (ausverkauft)
03.02. Erfurt, Kalif Storch (ausverkauft)
04.02. Hannover, Capitol
05.02. Bremen, Schlachthof
07.02. Osnabrück, Botschaft (ausverkauft)
08.02. Oberhausen, Turbinenhalle
09.02. Frankfurt, Batschkapp
11.02. Nürnberg, Z-Bau (ausverkauft)
12.02. Wien (AT), Flex
13.02. Dresden, Stromwerk (hochverlegt)
RIKU RAJAMAA
Nach einer beeindruckenden Karriere mit Sunrise Avenue, ausverkauften Arenen und internationalen Hits beginnt für den finnischen Künstler Riku Rajamaa ein neues Kapitel. Mit der „Blood Sweat Tears“ Tour kommt er zusammen mit seiner Band auf die Bühne zurück und zeigt sich so nahbar und authentisch wie nie zuvor. Mit seiner Mischung aus kraftvoller Melancholie, ehrlichen Texten und mitreißenden Melodien schafft Riku Rajamaa mit seiner Band ein Konzerterlebnis, das unter die Haut geht. Kein großes Bühnen-Drama, keine Showeffekte – nur pure Musik, direkt aus dem Herzen.
13.02. München, Live Evil im Fat Cat
14.02. Frankfurt, Nachtleben
15.02. Oberhausen, Kulttempel
20.02. Leipzig, Naumanns
21.02. Dresden, GrooveStation
27.02. Hamburg, Knust
28.02. Berlin, Hole 44
DUST OF APOLLON
Der Berliner Künstler Dust of Apollon vereint in seinen Songs organische Instrumente und analoge Sounds und verschmilzt diese mit der Energie von Rock, Pop und elektronischen Einflüssen. Am 20.03. erscheint sein Debütalbum „chapters left unread“ – anlässlich dessen spielt er eine exklusive Release-Show in Berlin. Danach geht's als Support für die Goth'n'Roll-Band Hell Boulevard auf Tour.
21.03. Berlin, Kantine am Berghain (Album Release Show)
Support für Hell Boulevard:
30.04. Köln, Helios37
01.05. Stuttgart, Im Wizemann
02.05. München, Backstage Club
03.05. Saarbrücken, Garage
08.05. Leipzig, Moritzbastei
09.05. Berlin, Badehaus
13.05. Wuppertal, LCB
14.05. Frankfurt, Nachtleben
15.05. Hannover, Subkultur