Unsere Acts auf Tour im Frühjahr

SALÒ

Als selbsternannter Anarcho-Pop-Punk-Dichter ist SALÒ dafür bekannt, mit seiner Mischung aus Electroclash und scharfer Sozialkritik die Clubbühnen aufzumischen. Nach seinem umjubelten Album „Problemzone Mensch“ (2024) folgt jetzt mit der „Hardcore Ist Tot“ Tour die nächste Eskalationsstufe. SALÒ kommt mit neuem Album (VÖ: April 2026) und einer exzessiven Liveshow – wütender, lauter und intimer denn je.

29.04. Leipzig, Conne Island

30.04. Berlin, SO36

02.05. Hamburg, Uebel & Gefaehrlich

03.05. Bremen, Tower

05.05. Bielefeld, Nummer zu Platz

06.05. Hannover, Musikzentrum

07.05. Köln, Gebäude 9

08.05. Frankfurt, Elfer Club

10.05. Stuttgart, ClubCANN

12.05. Freiburg, Waldsee

13.05. Nürnberg, Hirsch

15.05. München, Strom

20.05. Graz, PPC

21.05. Linz (AT), Posthof

22.05. Wien (AT), WUK

23.05. Wien (AT), WUK

27.05. Salzburg (AT), Rockhouse

28.05. Innsbruck (AT), Die Bäckerei





GRIM104

Der Berliner Rapper Grim104 geht im April & Mai auf „No Country For Old Grim“ Tour zu seinem gleichnamigen neuen Album (Release am 27.03.) – es wird seine größte Tour bis jetzt. In 10 Städten entladen sich Wut und Ekstase in einer energetischen, rohen Live-Show, in der immer wieder melancholische und irrwitzige Lichter aufblitzen.

17.04. Hamburg, Knust

18.04. Leipzig, Conne Island

23.04. Bremen, Lagerhaus

24.04. Hannover, Faust

25.04. Köln, CBE

26.04. Dortmund, Junkyard

30.04. Nürnberg, Stereo

01.05. München, Ampere

02.05. Frankfurt, Zoom

09.05. Berlin, SO36

2ERSITZ

Die Leipziger Indie-Pop-Band hat sich 2025 nach einer längeren Studio-Phase mit neuer Musik zurückgemeldet und den ersten Teil ihrer „No Pressure“ Tour absolviert, mit der sie ihre Fans begeisterten. Grund genug, nun im Frühjahr erneut in den Sprinter zu steigen.

Die Ehrlichkeit, mit der die vier Freunde auf die Bühne gehen, ist in der deutschen Poplandschaft zur Seltenheit geworden. Aktuell arbeitet 2ersitz auch an einem neuen Album, von dem es live sicherlich die ein oder andere Kostprobe geben wird.

03.02. Wien (AT), Rhiz

04.02. Frankfurt, Ponyhof

05.02. Freiburg, Jazzclub

06.02. Hannover, Mephisto

07.02. Lüneburg, Salon Hanson

DEEP IN MOON

Die Leipziger Indie-Pop-Band, die 2025 ihr Debütalbum „Heatwave“ veröffentlicht hat, kommt im April auf ihre gleichnamige, erste Headliner-Tour. Ihre tanzbare, mitreißende Liveshow lässt niemanden stillstehen – emotional aufgeladen und voller Energie.

20.02. Berlin, Art Stalker

21.02. Magdeburg, Festung Mark

25.02. Hamburg, Cascadas

26.02. Dresden, Club 11

27.02. Leipzig, Naumanns

SERPENTIN

Nach dem Release ihrer gefeierten EP „Die schönste Tragödie“ kommt die Indie-Pop-Künstlerin SERPENTIN im März auf gleichnamige Headliner-Tour. Auf dieser lädt SERPENTIN ihr Publikum ein, sich mit ihr in das Spannungsfeld zwischen Kontrollverlust und Erlösung zu begeben – dorthin, wo das Chaos plötzlich Sinn ergibt und wo Schönheit entsteht, weil nichts mehr versteckt werden muss.

13.03. Köln, Garagen

14.03. Stuttgart, Helene P

15.03. Zürich (CH), Werk21

17.03. München, Milla

18.03. Wien (AT), rhiz

20.03. Berlin, Kantine am Berghain

25.03. Leipzig, Neues Schauspiel

26.03. Hamburg, Uebel & Gefährlich

27.03. Bremen, Tower

28.03. Hannover, Faust

THE HIDDEN CAMERAS

Das Bandprojekt um den visionären Kreativkopf & die queere Indie-Pop-Ikone Joel Gibb kommt mit seinem neuen von Fans & Presse gefeierten Album „BRONTO“ auf Tour. Mit diesem definiert The Hidden Cameras die Grenzen des Pops neu und schafft ein eigenwilliges Meta-Dance-Pop-Kunstwerk, das er nach der erfolgreichen Tour 2025 erneut live auf die Bühne bringt.

03.02. Köln, Bumann & Sohn

06.02. Nürnberg, Club Stereo

09.02. Stuttgart, Wizemann Studio

10.02. München, Ampere

12.02. Zürich (CH), X-TRA Music Café

16.02. Leipzig, Moritzbastei

26.02. Salzburg (AT), Rockhouse

ORBIT

Mit einer Soundlandschaft aus intimen akustischen Klängen und atmosphärischen Synthies hat Marcel Heym alias orbit einen Weg gefunden, seine inneren Traumwelten auszudrücken und begeistert damit ein stetig wachsendes internationales Publikum. Im November 2025 erschien sein gefeiertes Debütalbum „Countless Feelings But So Few Words“, mit dem er kurz darauf auf – nahezu komplett ausverkaufte – „Small Town Friends in Europe“ EU-Tour ging. Nun steht der zweite Teil der Tour an, die orbit erneut quer durch Europa führen wird.

05.02. London (UK), ITA

06.02. Warschau (PL), Bardzo Bardzo

07.02. Prag (CZ), Bike Jesus

08.02. Budapest (HU), Dürer Kert

12.02. Oslo (NO), Blå

13.02. Stockholm (SE), Bar Brooklyn

25.02. Berlin, Huxleys

26.02. Hannover, Capitol

27.02. Leipzig, Täubchenthal

28.02. Frankfurt, Zoom

ALLI NEUMANN

Die Flensburgerin ist längst bekannt wie ein bunter Hund – denn schließlich ist sie Musikerin, Schauspielerin, Aktivistin, Grenzgängerin und Stilikone gleichermaßen. Ende 2025 erschien ihr gefeiertes neues Album „ROQUESTAR“, mit dem sie methaphorisch als funkelnder Stern auf hartem Asphalt landet. Und bald kommt Alli Neumann ganz in ROQUESTAR-Manier mit eben diesem Album auf Tour – es sind die Nachholtermine der ursprünglich für 2025 geplanten Shows, die Alli aus gesundheitlichen Gründen verschieben musste.

23.03. Flensburg, Dock 50

30.03. München, Hansa 39

31.03. Wien (AT), Flucc

01.04. Stuttgart, Im Wizemann

02.04. Frankfurt, Zoom

04.04. Köln, Gloria

05.04. Berlin, Huxleys

06.04. Hamburg, Docks

07.04. Leipzig, Täubchenthal

09.04. Hannover, Musikzentrum

BUSH.IDA

Die Rapperin aus Köln veröffentlichte 2025 ihr neues Album „BRENN ida BUSH“, das einschlug wie Technicolor. Schlagfertige Texte, gerappt, geflüstert, gesungen und geschrien, treffen auf mitreißende Melodien. Wut, Empowerment, Sinnlichkeit und die großen Gefühle: „BRENN ida BUSH“ ist alles was Popmusik braucht und noch mehr. Bald startet der zweite Teil der Tour zum Album, bei dem Bush.ida diese explosive Mischung erneut live auf die Bühne bringen wird.

22.01. Hannover, Indigo

23.01. Bremen, Lila Eule

24.01. Flensburg, Volksbad

29.01. Frankfurt, Ponyhof

30.01. Nürnberg, Club Stereo

31.01. Karlsruhe, KOHI

05.02. Essen, Weststadthalle

06.02. Kassel, Schlachthof

07.02. Jena, Café Wagner

12.02. Leipzig, Moritzbastei

13.02. Dresden, Club Paula

14.02. Wien (AT), B72

19.02. Stuttgart, Werkstatthaus

20.02. Basel (CH), Hirscheneck

PA69

PA69 XXL – sie werden so schnell groß! Der Berliner Rap-Formation spielt im November den zweiten Teil ihrer „XXL“-Tour zum gleichnamigen Debütalbum. Wie schon beim ersten Teil der Tour, der fast komplett ausverkauft war, gehen die Tickets weg wie kühles Bier.

23.01. Berlin, Columbiahalle (Zusatzshow)

24.01. Berlin, Columbiahalle (ausverkauft)

03.02. Erfurt, Kalif Storch (ausverkauft)

04.02. Hannover, Capitol

05.02. Bremen, Schlachthof

07.02. Osnabrück, Botschaft (ausverkauft)

08.02. Oberhausen, Turbinenhalle

09.02. Frankfurt, Batschkapp

11.02. Nürnberg, Z-Bau (ausverkauft)

12.02. Wien (AT), Flex

13.02. Dresden, Stromwerk (hochverlegt)

RIKU RAJAMAA

Nach einer beeindruckenden Karriere mit Sunrise Avenue, ausverkauften Arenen und internationalen Hits beginnt für den finnischen Künstler Riku Rajamaa ein neues Kapitel. Mit der „Blood Sweat Tears“ Tour kommt er zusammen mit seiner Band auf die Bühne zurück und zeigt sich so nahbar und authentisch wie nie zuvor. Mit seiner Mischung aus kraftvoller Melancholie, ehrlichen Texten und mitreißenden Melodien schafft Riku Rajamaa mit seiner Band ein Konzerterlebnis, das unter die Haut geht. Kein großes Bühnen-Drama, keine Showeffekte – nur pure Musik, direkt aus dem Herzen.

13.02. München, Live Evil im Fat Cat

14.02. Frankfurt, Nachtleben

15.02. Oberhausen, Kulttempel

20.02. Leipzig, Naumanns

21.02. Dresden, GrooveStation

27.02. Hamburg, Knust

28.02. Berlin, Hole 44

DUST OF APOLLON

Der Berliner Künstler Dust of Apollon vereint in seinen Songs organische Instrumente und analoge Sounds und verschmilzt diese mit der Energie von Rock, Pop und elektronischen Einflüssen. Am 20.03. erscheint sein Debütalbum „chapters left unread“ – anlässlich dessen spielt er eine exklusive Release-Show in Berlin. Danach geht's als Support für die Goth'n'Roll-Band Hell Boulevard auf Tour.

21.03. Berlin, Kantine am Berghain (Album Release Show)

Support für Hell Boulevard:

30.04. Köln, Helios37

01.05. Stuttgart, Im Wizemann

02.05. München, Backstage Club

03.05. Saarbrücken, Garage

08.05. Leipzig, Moritzbastei

09.05. Berlin, Badehaus

13.05. Wuppertal, LCB

14.05. Frankfurt, Nachtleben

15.05. Hannover, Subkultur