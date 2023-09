Veronica Fusaro mit Nr. 5 Chart Entry und auf Tour

Veronica Fusaro ist mit ihrem Album „All the Colors of the Sky“ auf #5 in den Schweizer Album Charts eingestiegen. Herzlichen Glückwunsch! Nach internationalen Auftritten u.a. auf dem SXSW wird sie im Mai nun auch endlich nach Deutschland auf Tour kommen

23.05.2023 Berlin | Prachtwerk

25.05.2023 Hamburg | Nochtwache

26.05.2023 Köln | Jaki-Club

28.05.2023 Frankfurt | Brotfabrik

Tickets: https://www.eventim.de/noapp/eventseries/veronica-fusaro-all-the-colors-of-the-sky-tour-2023-2595997