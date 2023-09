Motor Entertainment sucht Praktikant*in ab Januar 2023

Musik ist deine große Leidenschaft: Du bist immer auf der Suche nach neuen Songs und Künstler*innen. Du hörst täglich Musik über Spotify oder Apple Music, aber auch Edits auf Soundcloud begeistern dich. Bandcamp und Diffus sind dir ebenfalls ein Begriff. In deiner Freizeit besuchst du gerne Konzerte von deutschen und internationalen Künstler*innen. Auch die Vermarktung und die Rechte interessieren dich. Du hast ein gutes Gespür für Trends und Entwicklungen in den sozialen Medien und idealerweise auch für Themen im Bereich Pop, Indie und/oder Hip Hop. Du arbeitest strukturiert, selbständig und gewissenhaft, bist kommunikativ, freundlich, motiviert und denkst Dinge gerne neu. Du beherrschst Englisch fließend in Wort und Schrift. Dann bewirb dich für ein Praktikum bei uns!

Gegründet 1994 von Tim Renner unter dem Dach des Musikkonzerns PolyGram (der späteren Universal Music), entwickelte sich Motor schnell zum einflussreichen Alternativ Label und entdeckte wegweisende Künstler wie Tocotronic, Rammstein, Sportfreunde Stiller, Absolute Beginner und viele weitere. Auf dem Höhepunkt des Erfolges als entscheidender Impulsgeber der europäischen Musiklandschaft schlug das Team 2005 neue Wege ein und gründete Motor Entertainment neu, diesmal selbstständig und auf eigenen Füßen, als Labelservice, Management & Verlag.

Als junger, aufstrebender Verlag konzentrieren wir uns seit 2012 auf die individuelle Betreuung unserer handverlesenen Künstler*innen. Somit können wir sie als Autor*innen entwickeln, ihre Werke in Filmen & Werbung platzieren sowie dank der Nähe zum Label für zusätzliche Promotion sorgen. Die kreative Arbeit fußt auf einem festen administrativen Fundament dank dem wir für die zuverlässige Verwaltung & Vergütung ihrer Werke sorgen.

Tätigkeitsfeld

- organisatorische und administrative Unterstützung unseres Teams in der täglichen Label- und Verlagsarbeit

- Erstellen von Labelcopies, Koordination der Herstellung von Tonträgern, Anmeldung von Veröffentlichungen beim Vertrieb

- Meldung unserer Werke bei den entsprechenden Verwertungsgesellschaften

- Erstellung und Umsetzung von Online-Promotionkampagnen

- Erstellung von Künstler*innen-Vorstellungsseiten

- Pflege und Update von motormusic.de sowie unseren Social Media-Kanälen

- Unterstützung bei der Prüfung und Reklamation von Abrechnungen der GEMA

- Entdecken & Betreuung von Texter*innen und Komponist*innen des Verlages

- allgemeines Office-Management

Wir bieten

- Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und kreativen Freiraum

- Mitarbeit bei der strategische Entwicklung eines aufstrebendes Verlag

- Die Mitarbeit in einem jungen und motivierten Team

- Einblicke in weitere Bereiche der Musikbranche

Das Praktikum dauert mind. drei Monate. Verlängerung / Teilzeit / Vergütung nach Absprache.

Aktuell suchen wir ab Januar 2023. Gerne kannst du uns auch deine Bewerbungsunterlagen schicken, wenn du zu einem anderen Zeitpunkt an einem Praktikum interessiert bist.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per Email an info@motor.de. Einen Überblick unserer Künstler*innen findest du hier: www.motormusic.de/artists