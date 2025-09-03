Motor auf dem Reeperbahnfestival 2025

Moin Moin,



unser liebstes Showcase Festival steht wieder vor der Tür und wir freuen uns sehr, gleich drei unserer Acts dort vorstelllen zu dürfen. Und sie überschneiden sich nicht mal, so dass wir und ihr sogar alle sehen könnt. Danke Reeperbahnfestival!



Power Plush (17.09, Bahnhof Pauli, 23.50 - 00:50)



Die queere Indie-Band aus Chemnitz ist seit über 5 Jahren gemeinsam unterwegs und hat in dieser Zeit bereits gefühlt alle Bühnen des Landes bespielt – ob als Headliner, auf zahlreichen Festivals oder Support für Bands wie Kraftklub, Beatsteaks, Von Wegen Lisbeth, Blond, Tocotronic, Leoniden und Bosse. Das kommende zweite Album „Love Language“ (VÖ am 12.09.) ist ein knallbuntes Bündel progressiv-positiver Messages und handelt – wie der Name bereits nahelegt – von der Liebe in all ihren Facetten: Dem sich verlieben, Queerness, Herzschmerz und Freundschaften, aber auch Themen wie Selbstzweifeln und Zukunftsängsten. Und natürlich wird die Band auch mit diesem Album ausgiebig auf Tour gehen



Gina Été (17.09, HÄKKEN, 22.00 - 22.30)



Es scheint nichts zu geben, was Gina Été nicht imstande ist für ihre musikalische Vision umzusetzen. Als studierte Bratschistin kennt sie die komplexen Werke der legendären Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts, arrangiert Streicherbesetzungen für Größen wie Sophie Hunger oder Panda Lux, lässt aber auch ihren eigenen Produktionen eine Vielzahl von Einflüssen angedeihen. Schon das Debütalbum „Erased By Thought“ (2021) war eine thematisch wie musikalisch vielseitige Arbeit, mit der die Züricherin ausgefallene Popmusik und unkonventionelle Instrumentierung zu verbinden wusste. Mal elektronisch in den Bereichen Trip-Hop und Downtempo unterwegs, dann wieder von Art-Pop und Jazz inspiriert. Diese Musikerin hat ihre eigene Nische aus dem Granit postmoderner Klangkunst geschlagen und baut sie auf ihrem neuen Album „Prosopagnosia“ (2025) mit gezielten Stilexplosionen genüsslich weiter aus.



Sofia Portanet (18.09, Schmidts Tivoli, VIA Awards)



Der VIA ist der erste und einzige Kritiker*innenpreis der unabhängigen Musikbranche. Die Verkündung der Gewinner*innen erfolgt auf der VIA-Preisverleihung im Rahmen des Reeperbahnfestivals. Als Liveact ist die 2021 als Beste Newcomerin ausgezeichnete Sofia Portanet dabei. Sofia Portanet eroberte 2020 mit ihrem gefeierten Debütalbum Freier Geist die deutsche Musikszene. Mit ihrer textlich poetischen und unverwechselbaren Mischung aus Chanson, Post-Punk, Rock, New Wave und NDW wurde sie als „neue deutsche Pop-Hoffnung“ gefeiert und sang auf Deutsch, Englisch und Französisch. Es folgten Auszeichnungen wie der VUT Award, Charterfolge, TV-Auftritte, Tourneen und Festival-Shows. Ihre Genre übergreifenden Kollaborationen (Kreator, Chilly Gonzales) zeigen eindrucksvoll ihre musikalische Vielseitigkeit. Mit ihrem zweiten Album Chasing Dreams (2024) festigte sie ihren Ruf als eine der spannendsten und innovativsten Stimmen der deutschen Musiklandschaft.