Motor Entertainment sucht ab November 2018

Tätigkeitsfeld

- organisatorische und administrative Unterstützung

unseres Teams in der täglichen Label-, Verlags-

und Managementarbeit

- Assistenz bei der Vorbereitung der Berlin live Konzerte

- Erstellung und Durchführung von Online

Promotionkampagnen

- Erstellung von Künstlervorstellungsseiten

- Pflege und Update von Motormusic.de

sowie Facebook-Profile

- Updates von Künstlerseiten

- Vorbereitung unserer wöchentlichen Meetings

- allgemeines Office-Management

Anforderungen

- du arbeitest strukturiert, selbständig und gewissenhaft

- du bist belastbar und verantwortungsbewusst

- du bist kommunikativ, offen und freundlich

- du beherrscht gutes Englisch in Wort und Schrift

- du bist motiviert und arbeitest gerne selbstständig

- du hast Lust in einem jungen, dynamischen Team

zu arbeiten

- du interessierst Dich für Musik, Musiker und

die Musikszene

Wir bieten Dir die Mitarbeit in einem jungen und motivierten Team mit einem hohen Maß an Selbständigkeit, Eigenverantwortung sowie einen intensiven Einblick in das Musikbusiness.

Das Praktikum dauert drei Monate (bei einem Pflichtpraktikum sind auch sechs Monate möglich) und wird nicht vergütet.

Aktuell suchen wir ab März oder April 2018. Gerne kannst du uns auch deine Bewerbungsunterlagen schicken, wenn du zu einem späteren Zeitpunkt an einem Praktikum interessiert bist.

Schick uns so schnell wie möglich deine aussagekräftige Bewerbung an: info@motor.de