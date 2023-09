Das australische Duo Kingdom veröffentlicht die Debüt-EP "Dark Half"

Das Duo Kingdom aus Sydney hat am 7. April seine Debüt-EP Dark Half bei Motor Music veröffentlicht.

In den vier Tracks der EP trifft der „haunted folk“ von Miles Baulch auf die Synthesizer und elektronische Musikproduktion von Cameron Milne. Aus den zwei fast gegensätzlichen Genres enstand ein ganz eigenständiger Sound der gleichzeitig kraftvoll und zerbrechlich wirkt und die Stärken beider Musiker kombiniert.

Der Sound des australischen Duos ist düster und sphärisch, mit stimmungsvollen Soundlandschaften und fesselnden Melodien.

Zu erster Bekanntheit sind Kingdom mit ihrer ersten Single The Road gelangt, die im Tube & Berger Remix begeistert beim BBC Radio 1 Essential Mix aufgenommen und live in Clubs in ganz Europa gefeiert wurde.

Jetzt legen Kingdom die komplette EP Dark Half nach und gehen damit konsequent ihren musikalischen Weg weiter.