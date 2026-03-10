Links
10.03.2026
Walking On Rivers kündigen Tour zum Album an
Das Dortmunder Indie-Pop-Duo Walking On Rivers kommt im Herbst mit ihrem frisch für den 10.04. angekündigten Debütalbum „Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction“ auf Tour.
22.10. Köln, Garagen
23.10. Hamburg, Nochtwache
24.10. Berlin, Mikropol
25.10. Leipzig, Noel's Ballroom
26.10. Frankfurt, Nachtleben
27.10. München, Rote Sonne / Kranhalle
Tickets sind ab sofort (10.03., 12 Uhr) im exklusiven Pre-Sale bei Eventim und ab Freitag, den 13.03., 12 Uhr auch im allgemeinen VVK erhältlich.