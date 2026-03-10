Walking On Rivers kündigen Tour zum Album an

Das Dortmunder Indie-Pop-Duo Walking On Rivers kommt im Herbst mit ihrem frisch für den 10.04. angekündigten Debütalbum „Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction“ auf Tour.

22.10. Köln, Garagen

23.10. Hamburg, Nochtwache

24.10. Berlin, Mikropol

25.10. Leipzig, Noel's Ballroom

26.10. Frankfurt, Nachtleben

27.10. München, Rote Sonne / Kranhalle



Tickets sind ab sofort (10.03., 12 Uhr) im exklusiven Pre-Sale bei Eventim und ab Freitag, den 13.03., 12 Uhr auch im allgemeinen VVK erhältlich.