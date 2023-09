Alice Phoebe Lou X Sir Paul McCartney

Wie Alice Phoebe Lou auf Instagram enthüllte, gehört sie zu einer kleinen Gruppe Künstler*innen, die ausgewählt wurde, an einer Kunstaktion zum Release des neuen Albums "McCartney III" von Sir Paul McCartney mitzuwirken. Sie teilte eine exklusive erste Performance des Songs "Deep Deep Feeling", einem Track von der kommenden Platte. Elf Musiker*innen aus der Welt, handverlesen von Sir Paul, teilen unter #12DaysOfPaul als Erstes eine Coverversion eines seiner bisher unveröffentlichten Werke vom neuen Album. Weitere Künstler*innen, die diese Ehre teilen sind Blossoms und Vera Blue. Weitere werden hier bekannt gegeben. Diese unglaubliche Performance folgt direkt auf den Release von Alices neuer Single "Dusk", die am 04. Dezember erschienen ist. Ein warmer Track, der endlos spielbar und der erste Vorbote des neuen Albums "Glow" ist, das im März 2021 kommt. Zahlreiche internationale und nationale Medien haben bereits großen Gefallen an der Single gefunden, u.a. Consequence of Sound, The Sunday Times, Nylon Wonderland, DLF Nova, Radioeins, BR Puls oder Diffus. Hier könnt ihr euch bereits das selbstgedrehte Musikvideo im VHS-Stil anschauen.