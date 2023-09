Gold, Cannes & neue Musik

Wir gratulieren unserem SynthWave Duo Futurecop! zur Premiere des von ihnen vertonten Kurzfilms "The Path Of Totality" in Cannes und legen ihren cineastischen Sound allen 80s Synth & Dreampop Fans ans Herz: https://motor.lnk.to/Futurecop

Ganz neu bei Motor dürfen wir Geistha begrüßen. Sein Debut „D’ARK (DUSK / DAWN)" kombiniert subtil und kontrastreich kalte, synthetische Electronica mit organischen Elementen und pendelt mühelos zwischen dunklem Club Vibe und weiten, sphärischen Klängen und lassen die anonym tanzende Masse sich in vernebelten Kathedralen aus Beton vergessen: https://motor.lnk.to/Geistha

Ebenfalls neu bei uns: Small Fires. Hamburger Indiepop, bereits auf Tour mit Boy, und ab September auf dem Soundtrack für Vierzehneinhalb im Kino zu erleben: https://motor.lnk.to/smallfires

Schon deutlich länger unterwegs sind die irischen Indie Rocker Delorentos, doch ihr aktuelles Album 'True Surrender' ist nicht nur ihr bisher erfolgreichstes (Top 5) in Irland, sondern auch ihr bestes. In Deutschland sind sie im Herbst auf Tour, und one-stop über uns zu lizensieren: https://delorentos.lnk.to/TrueSurrender

Eine Auswahl dieser Songs, sowie weitere Highlight gibt es in unseren Playlisten auf Spotify & Disco zu entdecken. Noch viel spezieller & ganz konkret gehen wir gerne persönlich auf die Suche nach passenden Songs & Künstler_innen.

Zum Abschluss dürfen wir noch einmal gratulieren, und zwar unserem Produzenten Lex Lugner zu Gold für 'Wie Falco' von Nimo, Yung Hurn & Ufo361

Und was feiern wir demnächst gemeinsam?