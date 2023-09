Die Band "Paisley" neu bei Motor Songs im Verlag!

PAISLEY ist eine junge und energische Band aus Dresden, die seit 2013 erfolgreich den Traum vom Rock ́n ́Roll am Leben hält. Liam Floyd (Vocals, Gitarre) und David Barth (Gitarre) machten schon als Kind zusammen Musik. Nachdem sie in Elbflorenz aber auf Fabian Catoni (Bass) und Luis Darko (Drums) trafen war der perfekte Vibe für eine Band gefunden, mit der man in die Fußstapfen gemeinsamer - meist britischer - Vorbildbands treten will.

Gerade stellen PAISLEY ihr Debütalbum fertig, dass im Mai 2017 auf UNDRESSED RECORDS erscheinen wird.

Unterstützen könnt ihr die Band bei ihrer aktuellen Crowdfunding Campagne auf:

https://www.startnext.com/paisley