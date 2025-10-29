Links
29.10.2025
SERPENTIN kommt auf „Die schönste Tragödie“ Tour
Die aufstrebende Indie-Künstlerin SERPENTIN hat eine neueHeadliner-Tour angekündigt: Anfang 2026 kommt sie mit ihrer frisch releasten EP „Die schönste Tragödie“ in 10 Städte.
13.03. Köln, Garagen
14.03. Stuttgart, Helene P
15.03. Zürich (CH), Werk21
17.03. München, Milla
18.03. Wien (AT), rhiz
20.03. Berlin, Kantine am Berghain
25.03. Leipzig, Neues Schauspiel
26.03. Hamburg, Uebel & Gefährlich
27.03. Bremen, Tower
28.03. Hannover, Faust 60er