SERPENTIN kommt auf „Die schönste Tragödie“ Tour

Die aufstrebende Indie-Künstlerin SERPENTIN hat eine neueHeadliner-Tour angekündigt: Anfang 2026 kommt sie mit ihrer frisch releasten EP „Die schönste Tragödie“ in 10 Städte.

13.03. Köln, Garagen

14.03. Stuttgart, Helene P

15.03. Zürich (CH), Werk21

17.03. München, Milla

18.03. Wien (AT), rhiz

20.03. Berlin, Kantine am Berghain

25.03. Leipzig, Neues Schauspiel

26.03. Hamburg, Uebel & Gefährlich

27.03. Bremen, Tower

28.03. Hannover, Faust 60er