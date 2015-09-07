07.09.2015
SEA & AIR und Young Chinese Dogs
SEA & AIR und Young Chinese Dogs - Doppel-Chart Entry!
Mit Sea + Air (#49) und den Young Chinese Dogs (#87) steigen gleich 2 unserer Künstler in die Charts ein!
Sea + Air
Die dpa vermeldet das Album als den 'Soundtrack fuer Europa', die Welt besuchte sie in Griechland und sprach über Liebe, von Tonspion bis Orkus erklärt man EVROPI zum Album der Woche und in dem nächsten Monaten touren sie durch ganz Europa. Single: https://youtu.be/K4YkBzSbUH8
Young Chinese Dogs
Münchner Großstadt trifft auf die Weiten des amerikanischen Landes. Der Indie-Folk der YCD begeistert nicht nur den BR und die SZ sondern auch jenseits des Weißwurst-Äquators and beschert der Band den verdienten Durchbruch. Album Player: https://youtu.be/dzrE-Avpf2k