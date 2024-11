Alice Phoebe Lou: Neue Single "Better", auf Tour mit Clairo, EU-Tour für 2025 angekündigt

Die weltweit gefeierte Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou veröffentlicht am 08.11. ihre neue Single „Better“. Es ist der Nachfolger der Single „The World Above“, die im Juli erschienen ist.

Verträumte Melodien ebnen auf „Better“ den Weg für Alices honigsüßen Gesang, während sie das anfängliche, unantastbare Glück einer neuen Liebe beschreibt, die nicht unbedingt den Test der Zeit bestehen wird. Nostalgische Vintage-Keys hüllen den Song in Gedanken an geschätzte Erinnerungen und versüßen die Illusion intensiver, flüchtiger Verbindungen.

Bei dem independent veröffentlichten Track, der während der Tour mit Clairo im Cedar Creek Studio in Austin aufgenommen wurde, wird Alice von David Parry an der Gitarre, Dekel Adin am Bass und Schlagzeug sowie Ziv Yamin am Schlagzeug und Klavier unterstützt.

„Ich habe diesen Song in einem Rutsch am Klavier meiner Kindheit im Haus meiner Mutter geschrieben“, erzählt Alice. „Ich habe meine Fantasie und frühere Erfahrungen angezapft und dachte daran, wie ich früher jemanden idealisiert habe, wenn ich ihn zum ersten Mal traf. Ich stellte mir eine unrealistische Zukunft vor und war blind für seine Fehler. Wenn man jemanden auf ein Podest stellt, wird der Fall auf den Boden umso schmerzhafter, wenn die Realität einsetzt und man erkennt, dass man seine eigenen Vorstellungen auf diese Person projiziert hat und dass sie dem nie gerecht werden könnte.“

Seit Ende September touren Alice und ihre Band zusammen mit Clairo auf der „Charm“-Tour durch Nordamerika. Zum Abschluss ihrer Nordamerika-Tour in diesem Jahr wird Alice am 10.11. eine Headline-Show im New Yorker Brooklyn Steel spielen. Am 10.04.2025 spielt sie zudem als Support von Remi Wolf im Red Rocks Amphitheater in Colorado.

Auch Fans in Europa und UK dürfen sich über neue Tourdates freuen: Ab April nächsten Jahres kommt Alice auf eine 16-tägige Frühjahrstour, die auch Shows in Köln, München, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und Berlin beinhaltet.

EU- UND UK-TOUR 2025

22.04. Copenhagen (Dänemark), Studie 2

23.04. Utrecht (Niederlande), Tivoli Vredenburg

24.04. Paris (Frankreich), Casino De Paris

26.04. Barcelona (Spanien), Paral·lel 62

27.04. Lausanne (Schweiz), Les Docks

29.04. Köln (Deutschland), Live Music Hall

30.04. Lissabon (Portugal), Coliseu

02.05. London (UK), Roundhouse

04.05. München (Deutschland), Muffathalle

06.05. Frankfurt (Deutschland), Zoom - Großer Saal

07.05. Hamburg (Deutschland), Docks

09.05. Brüssel (Belgien), AB

11.05. Leipzig (Deutschland), Täubchenthal

12.05. Warschau (Polen), Niebo

13.05. Wien (Österreich), Arena

15.05. Berlin (Deutschland), Sendesaal