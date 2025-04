2ersitz kommen auf No Pressure Tour 2025

2ersitz sind zurück – nicht nur mit neuer Musik, sondern natürlich auch auf den Bühnen des Landes. Auf Teil 1 ihrer „No Pressure Tour“ spielt sich die Band durch 9 ihrer Lieblingsstädte. Die Städte, die dieses Mal nicht dabei sind, gibt es dann bei Teil 2 der Tour im Frühjahr 2026.

04.11. – Leipzig – Moritzbastei

05.11. – Berlin – Privatclub

06.11. – Dresden – Groovestation

07.11. – Erfurt – Engelsburg

12.11. – Kiel – Hansa 48

13.11. – Rostock – Peter-Weiss-Haus

14.11. – Oldenburg – UmBAUbar

15.11. – Hamburg – Hebebühne

16.11. – Köln – JAKI

Die Indie-Pop-Band aus Leipzig hat sich eine Zeit lang im Studio eingeschlossen und an neuer Musik gearbeitet – fast an einem neuen Stil. Jetzt ist alles neu, klingt aber dennoch vertraut und vor allem nach der besten Musik, die die vier Musiker aus Leipzig bisher geschrieben haben. Man darf bereits verraten: Es wurde und wird an einem Album gearbeitet.

Die Ehrlichkeit, mit der die vier Freunde aus Leipzig auf die Bühne gehen, ist in der deutschen Poplandschaft zur Seltenheit geworden. Mit ihren Liveauftritten in ganz Deutschland hat sich 2ersitz inzwischen eine stetig wachsende Fanbase erspielt. Sänger Joke textet zwischen heiler Welt, politischem Umbruch und emotionalem Aufruhr und hat dafür eine ganz eigene Sprache gefunden. Zwischen Gitarre, Bass und Schlagzeug öffnet sich eine überraschend vielseitige Klangwelt, die mal albern und lustig, mal sehr intim und persönlich oder auch einfach nur schnell, laut und fröhlich sein kann. Für ihre Musik wurden 2ersitz bereits mit mehreren Preisen geehrt – zuletzt mit dem Rio-Reiser-Preis und dem Panikpreis von Udo Lindenberg.