Der Motor Labelservice

Über Uns

Rent-A-Recordcompany ist der Labelservice der Motor Entertainment GmbH. Gegründet 1994 von Tim Renner unter dem Dach des Musikkonzerns PolyGram (der späteren Universal Music), entwickelte sich Motor schnell zum einflussreichen Alternative Label und entdeckte wegweisende Künstler*innen wie Tocotronic, Sportfreunde Stiller, Absolute Beginner und viele mehr. Auf dem Höhepunkt des Erfolges als entscheidender Impulsgeber der europäischen Musiklandschaft schlug das Team 2004 neue Wege ein und gründete Motor neu, diesmal selbstständig und auf eigenen Füßen. Kontakte und Know-how aus über 25 Jahren Industrieerfahrung bewährten sich als flexibles Gut und konnten ohne Probleme eingebracht werden, und werden tagtäglich erneuert und erweitert. Seit 2009 bieten wir neben anderen Aktivitäten (Management, Verlag, Redaktionsdienstleistung) Künstler*innen unsere Erfahrung und Infrastruktur als Labelservice Rent-A-Recordcompany (RAR) an.

Unser Motto: Hit and Run – wer das System auf den Kopf stellt, sieht was davon übrig bleibt: Behaltet eure Rechte, die Kontrolle und eure Einnahmen.

Sich ohne Sorgen selbst zu vermarkten – Geht das? Ja, das geht. Holt euch Know-how über externe Dienstleister mit Wissen und Erfahrung. Das sichert euch ab und steigert unterm Strich euren Gewinn.

Was kostet das? Eine Beteiligung an den Projekterlösen. Nicht mehr und nicht weniger.

Hat das schon mal jemand ausprobiert? Klar! Westernhagen, Alice Phoebe Lou, L’aupaire, Selig, Max Giesinger, TV NOIR, The Hidden Cameras, Emigrate, Jan Blomqvist, SPARKLING, TimmyT, benzii, Moka Efti Orchestra und viele mehr - uns gibt es seit 25 Jahren!

Was beinhaltet der Labelservice RAR?

Wir realisieren die komplette Veröffentlichung. Wir kümmern uns um Produktmanagement, Promo- & Marketingkoordination, Social Media Marketing, Monitoring & Analytics, Playlist Plugging, Herstellung, Vertrieb & Accounting Wir organisieren den weltweiten oder GSA Vertrieb zu Top Konditionen Wir nutzen unsere Kontakte in die Film & Werbebranche um Synchronisationen für euch zu akquirieren Wir bekommen 20% der Netto-Vertriebs-Erlöse, Minimum 5000,- € Alles andere schütten wir aus - von allen Einnahmen (Physisch, Downloads, Streaming, Videos, Sync), mit einem zentralen Ansprechpartner Keine heutzutage üblichen Beteiligungen an Nebeneinnahmen wie Live-, Merch- oder Sponsoringeinkünften Alle Rechte bleiben bei euch Wir unterstützen euch bei der Finanzierung über Vertriebs-/Verlagsvorschüsse oder Crowdfunding, bei der GVL Administration oder dem Katalogwechsel.

Unsere Motivation

Was muss eine moderne Plattenfirma ihren Künstler*innen bieten? Längst sind Musiker*innen zu ihrer eigenen Kreativzelle geworden, lassen authentische Videos drehen, kennen ihre liebsten Grafiker und bestimmen selbstbewusst ihr eigenes Erscheinungsbild. Die Veröffentlichung ihrer Musik ist dabei essentiell um die gesamten Einnahmequellen zu optimieren, von direkten Verkaufserlösen, über GEMA & GVL Ausschüttungen, Sync Deals, bin hin zu Live-, Merch- & Sponsoring Einnahmen.

Unsere Arbeit

Für die optimale selbstvermarktende Veröffentlichung sorgen wir als Labelservice: Unser Know-how, Infrastruktur, Kontakte, Vertriebsverträge und innovative Finanzierungsmöglichkeiten ermöglichen Künstler*innen die reibungslose Eigenständigkeit nach ihren Wünschen. Wir realisieren die Veröffentlichung, steuern Herstellung & Vertrieb, koordinieren Marketing & Promotion-maßnahmen, beraten bei der Social Media Aktivität und rechnen zentral aus einer Hand ab. In den letzten Jahren reichten unsere RAR Veröffentlichungen von Newcomern bis hin zum Megastar. Realisiert wurden Veröffentlichungen mit Media, Funk & Pressekooperationen, Influencer Kampagnen, Spotify Ads oder Support Tourneen. Die jeweilige Strategie wird individuell mit den Künstler*innen abgestimmt und erarbeitet, und von uns überwacht und umgesetzt.

Euer Team

Unter Leitung von Petra Husemann-Renner stehen erfahrene Produktmanager zur Verfügung, die die jeweiligen Themen unabhängig von der Größenordnung mit Leidenschaft zusammen mit den Künstlern vermarkten. Für das Accounting und die Lizenzabrechnungen sind langjährige Profis am Werk. Neben bestehenden Kontakten verfügen wir zudem über Rahmenverträge mit Major & Indie Vertrieben, Sonderkonditionen bei Presswerken, Zugänge zum Spotify Ad Studio, Kontakte zu Redaktionen, Influencern und Playlisten, sowie ein Netzwerk freier Promoter, aus dem wir das jeweils beste Team zusammenstellen und koordinieren.

Wir freuen uns auf euch